Komment extra – Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről + videó

2025. november 01., szombat 19:00 | HírTV

A Komment extrában is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment extra – Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről + videó

A tartalomból:

 Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.

14. havi nyugdíj a tiszás nyugdíjcsökkentéssel szemben.

A tiszások Orbán Viktorról készítettek deepfake videót.

Orbán Balázs: Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak a nyugdíjadóról.

Pintér Béla darabjában Schmidt Mária bottal való agyonverését játsszák el.

 

 

Az adás vendégei:

 Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese

Rangos Katalin újságíró, egyetemi  tanár

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója

Lattmann Tamás nemzetközi jogász

 

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

