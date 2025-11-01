Komment extra – Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.
14. havi nyugdíj a tiszás nyugdíjcsökkentéssel szemben.
A tiszások Orbán Viktorról készítettek deepfake videót.
Orbán Balázs: Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak a nyugdíjadóról.
Pintér Béla darabjában Schmidt Mária bottal való agyonverését játsszák el.
Az adás vendégei:
Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese
Rangos Katalin újságíró, egyetemi tanár
Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója
Lattmann Tamás nemzetközi jogász
Teljes adás: