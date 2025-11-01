Komment extra – Orbán Viktor: A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről + videó

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon + videó

Kárpátalja lehet az új Donbász, ha potenciálisan Ukrajna ipari központjává lesz

A címvédő Győr házigazdaként 31-27-re legyőzte a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton.

A Ferencváros 27-24-re nyert a dán Ikast HB ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton Érden.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.