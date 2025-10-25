Komment extra: A számháborún túl – Mi köze a tömegnek Ukrajna csatlakozásához? + videó
2025. október 25., szombat 19:00
| Hír TV
A héten mindenki számolt: szociológusok, politikusok, és mi is. Az október 23-i számháború nem a tömegről szólt, hanem a mandátumról. A Kommentben leleplezzük, hogy a Békemeneten látott erő pontosan az, ami képessé teszi a kormányt arra, hogy Brüsszelben is kimondja: Magyarország nem fogja hagyni Ukrajna átgondolatlan csatlakozását.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.