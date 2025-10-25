Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Harsány 19:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment extra: A számháborún túl – Mi köze a tömegnek Ukrajna csatlakozásához? + videó

2025. október 25., szombat 19:00 | Hír TV

A héten mindenki számolt: szociológusok, politikusok, és mi is. Az október 23-i számháború nem a tömegről szólt, hanem a mandátumról. A Kommentben leleplezzük, hogy a Békemeneten látott erő pontosan az, ami képessé teszi a kormányt arra, hogy Brüsszelben is kimondja: Magyarország nem fogja hagyni Ukrajna átgondolatlan csatlakozását.

  • Komment extra: A számháborún túl – Mi köze a tömegnek Ukrajna csatlakozásához? + videó

További híreink

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

Jó hírrel ébresztettük őket: Curtis és Gigi ünnepi előadását csak a Borson 2 millióan látták

Lebukott Magyar Péter embere, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet + videó

Hivatalos figyelmeztetést adtak ki a vasárnapi óraátállítással kapcsolatban

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla?

NB II: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA

Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban

További híreink

Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
2
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
3
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
4
Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó
5
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
6
Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó
7
A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla?
8
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
9
Rómából üzenik, a magyar út működik: Olasz politikusok szerint Trump és Budapest hozhatja el a békét + videó
10
A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!