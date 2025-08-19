Keresés

Komment – Európa továbbra is a kispadon marad + videó

2025. augusztus 19., kedd 19:16 | HírTV
vita elemzés béketárgyalás Komment

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  Komment – Európa továbbra is a kispadon marad + videó

Vendégeink: 

  • Trencséni Dávid
  • Forgács István
  • Lukács Adorján
  • Árpási Bence

A tartalomból: 

  • Megtörtént a washingtoni találkozó. Fogadták Zelenszkijt és az EU-s vezetőket is, bár nem ugyanolyan fogadtatásban volt részük - miért is lett volna, hiszen a meghívás sem pont ugyanolyan volt...
  • Zelenszkij fogadtatása sokkal kevésbé volt ünnepélyes, mint múlt héten Putyiné Alaszkában. Putyint ugyanis Donald Trump személyesen üdvözölte, vörös szőnyeget is terítettek elé az anchorage-i légibázison, Trump és Putyin kézfogásakor pedig amerikai vadászgépek húztak el felettük. Ezzel szemben Zelenszkij érkezése Washingtonba határozottan visszafogottabb volt; csupán alsóbb szintű tisztviselők fogadták őt a reptéren, ő pedig a fehér háznál várta az ukrán elnököt.
  • Von der leyen asszonyt viszont nem is fogadta...
  • Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak. Például kivételesen öltönyben – pontosabban fekete zakóban, ingben és vászonnadrágban érkezett, miután legutóbbi látogatásakor ennek hiányát szóvá tették. Az Ovális Irodában zajló sajtótájékoztató közben Trump meg is dicsérte Zelenszkij katonás stílusú öltönyét.
  • Zelenszkij megerősítette, ő is támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül Trump jelenlétében. Az amerikai elnök azt mondta: úgy látja, Putyin le akarja zárni a háborút, és ő segít is rendezni a konfliktust. Trump azt is mondta, hogy a mai tárgyalások után telefonon fel fogja hívni Putyint. Elmondta, hogy felveti neki egy háromoldalú találkozó ötletét.
  • Zelenszkij felöltözött ugyan a pulóverét levedve normális ruházatba, de totál feketét húzott.... ezzel jelezve, hogy azért nem mondják meg neki csak úgy, hogy mit tegyen...

Teljes adás: 

 

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Legfrissebb híreink

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

 Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában – számolt be a Magyar Nemzet.

Kapcsolódó tartalmak

