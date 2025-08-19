Komment – Európa továbbra is a kispadon marad + videó

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában – számolt be a Magyar Nemzet.

Csaknem 46 ezer pirotechnikai effekt, fényfestés és drónshow bontja majd ki a magyar nemzet történetét a folyó felett. A látványos előadás nem pusztán show lesz, hanem dramatizált történetmesélés is – zenével, narrációval, és a magyarság örökségével a középpontban.

