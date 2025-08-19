Komment – Európa továbbra is a kispadon marad + videó

Vendégeink:
- Trencséni Dávid
- Forgács István
- Lukács Adorján
- Árpási Bence
A tartalomból:
- Megtörtént a washingtoni találkozó. Fogadták Zelenszkijt és az EU-s vezetőket is, bár nem ugyanolyan fogadtatásban volt részük - miért is lett volna, hiszen a meghívás sem pont ugyanolyan volt...
- Zelenszkij fogadtatása sokkal kevésbé volt ünnepélyes, mint múlt héten Putyiné Alaszkában. Putyint ugyanis Donald Trump személyesen üdvözölte, vörös szőnyeget is terítettek elé az anchorage-i légibázison, Trump és Putyin kézfogásakor pedig amerikai vadászgépek húztak el felettük. Ezzel szemben Zelenszkij érkezése Washingtonba határozottan visszafogottabb volt; csupán alsóbb szintű tisztviselők fogadták őt a reptéren, ő pedig a fehér háznál várta az ukrán elnököt.
- Von der leyen asszonyt viszont nem is fogadta...
- Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak. Például kivételesen öltönyben – pontosabban fekete zakóban, ingben és vászonnadrágban érkezett, miután legutóbbi látogatásakor ennek hiányát szóvá tették. Az Ovális Irodában zajló sajtótájékoztató közben Trump meg is dicsérte Zelenszkij katonás stílusú öltönyét.
- Zelenszkij megerősítette, ő is támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül Trump jelenlétében. Az amerikai elnök azt mondta: úgy látja, Putyin le akarja zárni a háborút, és ő segít is rendezni a konfliktust. Trump azt is mondta, hogy a mai tárgyalások után telefonon fel fogja hívni Putyint. Elmondta, hogy felveti neki egy háromoldalú találkozó ötletét.
- Zelenszkij felöltözött ugyan a pulóverét levedve normális ruházatba, de totál feketét húzott.... ezzel jelezve, hogy azért nem mondják meg neki csak úgy, hogy mit tegyen...
Teljes adás: