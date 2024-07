Komment – Blaszfémia és megtévesztés: így látta a világ az olimpia megnyitóját + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor tusványosi beszéde felháborította a balliberális ellenzéket, határainkon innen és túl - de vajon mivel verte ki ennyire a biztosítékot?

A botrányos olimpiai megnyitóról beszél a világ - vajon azonosítható-e a francia nép általános véleményével a balszfémikus woke-ideológiák beemelése ?

Végre van Instagram-on is egy igazi férfi - Magyar Péter "The Man"- ként határozta meg magát, de kiderült az is, már a választás előtt elnöke volt a Tisza Pártnak, amit azért nem hoztak nyilvánosságra, hogy ne befolyásolja a választás eredményét ... Mégsem olyan Transzparens a Tisza?

Az adás vendégei:

Trencséni Dávid - újságíró

Z. Kárpát Dániel - a Jobbik-Konzervatívok alelnöke

Kertész Dávid - újságíró, Pestisracok.hu

Kacsoh Dániel - főszerkesztő-helyettes, Mandiner

Teljes adás: