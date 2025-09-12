Komment - Bárki célpont lehet + videó

Őrizetbe vették Charlie Kirk gyilkosát. A konzervatív véleményvezér elleni merénylet kapcsán megszólalt Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő szerint, válaszúthoz érkeztünk, bárki célpont lehet. Erre is reflektálnak Vendégeink.
Vendégeink:
Szanyi Tibor - az ISZOMM alapítója
Kovács Balázs Norbert - a VI. kerületi Fidesz elnöke
Varga Etele - szociológus-közgazdász
Farkas Vajk - az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője
A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután körülbelül egy tucatnyi orosz drón megsértette az ország légterét. Élesítették a Nato 4-es cikkelyét, miközben az oroszok cáfolják, hogy az ő rakétáik lettek volna. A kérdés, hogy Mit üzen ez?
A köztévé riporterének felakasztására buzdítottak a Tisza Párt hívei a kötcsei pártrendezvényen, és ez csak egy a sok, újságírókat ért attrocitások közül. A Magyar Médiaszövetség élesen elítélte a sajtómunkások elleni uszítást, egyben erősebb rendőri fellépést szorgalmaz.. Brüsszel hallgat, ahogy Magyar Péter is.