Komment – Az orosz energiahordozók betiltása az egekbe küldené az üzemanyagárakat, és búcsút intene a rezsicsökkentésnek  + videó

Műsorunk elő részében arról beszélgettünk vendégeinkkel, hogy Magyar Péter augusztus 20-án elmondta programjában: kitiltaná az orosz energiahordozókat Magyarországról. A Századvég kiszámolta, hogy ez mit jelentene forintosítva a benzinkútakon, és milyen terheket róna a családokra, hiszen így akár több, mint háromszorosára emelkednének az áram- és gázszámlák.

Elemeztük azt is, milyen egyetértés lehet a Tisza Pártban, mivel amíg Magyar Péter áfacsökkentésről beszél, addig a gazdasági szakértője, Dálnoki Áron szerint ez nem megvalósítható. Magyar György is arról nyilatkozott egy interjúban, hogy a Tisza-vezér nem hallgat a szakértőkre.

Gyöngyösön találkozott Vona Gábor és Magyar Péter. Utóbbi nyíltan provokálta "ellenfelét" és felkérte pártja önkéntesének, amit a volt Jobbik elnök finoman, de határozottan elutasított. Vendégeinknek erről is markáns véleményük volt.

Az adás vendégei:

Lánczi Richárd - az Alfahír és a N1TV főszerkesztője

Palóc André közgazdász-politológus - a Nemzetgazdasági Minisztérium szó-vivője

Brenner Koloman - a Jobbik országgyűlési képviselője

Czuczor Gergely - a Budaörsi Fidesz elnöke

