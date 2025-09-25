Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök
Komment - Állampuccsot terveztek a Szőlő utcai rágalomhadjárattal + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 19:00 | Hír TV

Ma este feltárjuk a Szőlő utcai rágalomhadjárat minden részletét, és tényekkel cáfoljuk az alaptalan vádakat! Kivesézzük a botrány egyik kulcsszereplője, Káncz Csaba pályafutását, majd bemutatjuk, hogyan próbálja most az ellenzéki sajtó változtatni a retorikáján a makacs fejlemények után.

  • Komment - Állampuccsot terveztek a Szőlő utcai rágalomhadjárattal + videó

Vendégek:

  • Árpási Bence - a Népszava újságírója
  • Kacsoh Dániel - a Mandiner főszerkesztőhelyettese
  • Hegyi Gyula - az MSZP tagja
  • Czuczor Gergely - a Budaörsi Fidesz elnöke

A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának

Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

 „A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.
Monitor - Szepesfalvy Anna keményen üzen: „Nem fogja díjazni másfélmillió budapesti!” - Súlyos bírálat a közlekedési káoszról! + videó

Monitor - Szepesfalvy Anna keményen üzen: „Nem fogja díjazni másfélmillió budapesti!” - Súlyos bírálat a közlekedési káoszról! + videó

 Az elmúlt időszakban sokat bírált budapesti közlekedés helyzete áll a figyelem középpontjában, miután Szepesfalvy Anna élesen bírálta a fővárosi vezetést. A politikus kijelentése, miszerint „Nem fogja díjazni másfél millió budapesti, hogy nem tud majd közlekedni”, arra utal, hogy a fővárosban élők elégedetlenek a közlekedési infrastruktúra és a szolgáltatások állapotával.

