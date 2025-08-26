Komment - Adóemeléssel indítana a Tisza Párt + videó
2025. augusztus 26., kedd 19:00
| Hír TV
Háromkulcsos adórendszert vezetne be a Tisza Párt kormányra kerülése esetén - erről árulkodik egy, az Index birtokába került belső dokumentum. Terveik szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is a 22 százalékos adósávba esne.
Herczeg Márk, a 444 munkatársa lebukott, amint alattomosan lencsevégre kapta a TV2 riporternőjét a hétfői kormányinfón – Apáti Bence szerint ez a sunyiság csúcsa. Persze, ki ne kattintgatna másnaposan random szőke riporterekre, nem igaz? A 444 biztosan címlapra vinné, ha más csinálná – kár, hogy a saját házuk táján nem ilyen éles a toll.
Fantasztikus hír a magyar oktatásból: Balatoni Katalin szerint soha nem látott pedagógusnövekedés zajlik, és a béremelések 2031-ig garantáltak! A kormány a jövő nemzedékéért dolgozik – kattints, és tudd meg, hogyan alakul a magyar oktatás sorsa!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.