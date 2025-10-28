Keresés

2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Komment – A visegrádi országok a brüsszeli ukránpolitika ellen+ videó

2025. október 28., kedd 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – A visegrádi országok a brüsszeli ukránpolitika ellen+ videó

A tartalomból:

 Barack Obama kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására - erről írnak a kormánypárti lapok. Vajon beletört az EU bicskája Orbán Viktorékba ezért ismét a demokrata segítséghez kellett fordulni, vagy puszta véletlenekről beszélünk? Puzsér Róbert viszont nem találja véletlennek a miniszterelnök édesanyja által adott interjút a Margit hídon.

 

Az adás vendégei:

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Pityinger László, Dopeman - rapper, producer

Baka F. Zoltán - a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője

Siklósi Péter - kutatócsoport-koordinátor, vezető kutató

Teljes adás:

