Komment – A visegrádi országok a brüsszeli ukránpolitika ellen+ videó

Komment extra: A számháborún túl – Mi köze a tömegnek Ukrajna csatlakozásához? + videó

A héten mindenki számolt: szociológusok, politikusok, és mi is. Az október 23-i számháború nem a tömegről szólt, hanem a mandátumról. A Kommentben leleplezzük, hogy a Békemeneten látott erő pontosan az, ami képessé teszi a kormányt arra, hogy Brüsszelben is kimondja: Magyarország nem fogja hagyni Ukrajna átgondolatlan csatlakozását.