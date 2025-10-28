Komment – A visegrádi országok a brüsszeli ukránpolitika ellen+ videó

A tartalomból:
Barack Obama kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására - erről írnak a kormánypárti lapok. Vajon beletört az EU bicskája Orbán Viktorékba ezért ismét a demokrata segítséghez kellett fordulni, vagy puszta véletlenekről beszélünk? Puzsér Róbert viszont nem találja véletlennek a miniszterelnök édesanyja által adott interjút a Margit hídon.
Az adás vendégei:
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Pityinger László, Dopeman - rapper, producer
Baka F. Zoltán - a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője
Siklósi Péter - kutatócsoport-koordinátor, vezető kutató
Teljes adás: