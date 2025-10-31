Komment: A megbecsülés politikája – Jön a 14. havi nyugdíj, miközben a baloldal elvenné a 13-at is + videó
2025. október 31., péntek 19:15
| Hír TV
Egy olyan korban, amikor Európa-szerte megszorításokról és a „túl bőkezű” szociális rendszerek leépítéséről beszélnek, Orbán Viktor bejelentése felér egy politikai földrengéssel: jön a 14. havi nyugdíj. Ez a lépés nem csupán pénzügyi juttatás, hanem egy filozófiai hadüzenet a brüsszeli és hazai megszorításpárti erőknek. Ma este ezt elemezzük.
Vendégeink:
Trencséni Dávid - A Klikk TV szerkesztője
Móna Márk a Mandiner újságírója
Ferenczy Ernő Zebegény polgármestere
Farkas Vajk az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A héten mindenki számolt: szociológusok, politikusok, és mi is. Az október 23-i számháború nem a tömegről szólt, hanem a mandátumról. A Kommentben leleplezzük, hogy a Békemeneten látott erő pontosan az, ami képessé teszi a kormányt arra, hogy Brüsszelben is kimondja: Magyarország nem fogja hagyni Ukrajna átgondolatlan csatlakozását.