Komment: A megbecsülés politikája – Jön a 14. havi nyugdíj, miközben a baloldal elvenné a 13-at is + videó

2025. október 31., péntek 19:15 | Hír TV

Egy olyan korban, amikor Európa-szerte megszorításokról és a „túl bőkezű” szociális rendszerek leépítéséről beszélnek, Orbán Viktor bejelentése felér egy politikai földrengéssel: jön a 14. havi nyugdíj. Ez a lépés nem csupán pénzügyi juttatás, hanem egy filozófiai hadüzenet a brüsszeli és hazai megszorításpárti erőknek. Ma este ezt elemezzük.

  • Komment: A megbecsülés politikája – Jön a 14. havi nyugdíj, miközben a baloldal elvenné a 13-at is + videó

Vendégeink:

  • Trencséni Dávid - A Klikk TV szerkesztője
  • Móna Márk a Mandiner újságírója
  • Ferenczy Ernő Zebegény polgármestere
  • Farkas Vajk az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője

 

