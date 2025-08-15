Keresés

2025. 08. 15. Péntek
Komment: A magyar választásokat most éppen a kijevi állami tévéstúdióban írják + videó

2025. augusztus 15., péntek 19:50 | HírTV
A Komment mai vendégei Novák Zoltán, Dornfeld László, Brenner Koloman és Kohán Mátyás voltak.

  • Komment: A magyar választásokat most éppen a kijevi állami tévéstúdióban írják + videó

Műsorunk elő részében arról beszélgetünk vendégeinkkel, hogy bekövetkezhet-e, hogy Magyarországtól elveszik a jogot azzal kapcsolatban, hogy beleszólhasson az Európai Unió ügyeibe. Egy nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint: „Orbánnak vége!”, és ezt a véleményét az ukrán állami tévében fejtette ki. Vajon Kijevben jobban tudják, hogy mikor ér véget a magyar miniszterelnök politikai karrierje, mint mi? Nem kellene esetleg megvárni a jövő évi választásokat? Erre keressük a választ.

Aztán: az ukrán ombudsman hivatala azt közölte, hogy a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai Sebestyén József testén „nem voltak erőszakra utaló jelek”, halálát „betegség” okozta. A kormánypárti politikusok felháborítónak nevezik a jelentést, Magyar Péter pedig hallgat az ügyben.

Végül: Az Európai Unió majdnem 10 millió eurót biztosít az Európai Korán című projekthez. A kezdeményezés célja, hogy megmutassa, hogy a muszlimok szent könyve, a Korán hogyan befolyásolta az európai kultúrát , milyen hatása volt Európára 1150 és 1850 között. A program létjogosultságáról és hasznosságáról megoszlik vendégeink véleménye.

Vendégek:

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese

 

