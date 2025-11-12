Komment – Orbán Viktor interjúja uralja a közbeszédet + videó

Vendégeink:
►Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő
►Forgács István - romaügyi szakértő
►Galba-Deák Ádám - a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója
►Kohán Mátyás - Rovatvezető-helyettes, Mandiner
Nyugdíjpolitika, Washington, fővárosi csődhelyzet és a Tisza Párton átszivárgó brüsszeli befolyás - Orbán Viktor ATV-s interjúja bejárta a közvéleményt, átbeszéljük, kiből, milyen reakciót váltott ki. Eközben Magyar Pétert már leghűségesebb rajongója is elhagyta, Molnár Márk úgy fogalmazott, nem vállalható számára többé a Tisza Párt...
Teljes adás: