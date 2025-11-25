Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Vendégeink:
- Szanyi Tibor - alapító, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
- Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
- Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ
- Kovács Balázs Norbert - Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz
1300 milliárd forintos megszorításra készülhet Magyar Péter és a Tisza Párt kormányrakerülése esetén - az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezet tartalmazza a progresszív SZJA-kulcsok bevezetését, a családi kedvezmények megvágását és a vagyonadó bevezetését. Ezzel széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.