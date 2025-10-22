Koment - Török Gábor Magyar Pétert támogatja, Puzsér botrányt keltett + videó

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba. A földi mentőegységek mellett két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A polgármester szerint az iskolaépület továbbra is biztonságos, a károk helyreállítását a tankerület hamarosan elindítja.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
MI-hazugságok, alkotmányos puccskísérlet – a baloldal káosza. Eközben diplomáciai diadal készül Budapesten. A Komment leleplezi a két valóság közötti szakadékot. Nézze meg a Komment legújabb, kíméletlenül őszinte vitáját.
Pánik Brüsszelben! Kizárással fenyegetik Magyarországot a békecsúcs miatt. Mark Rutte hisztérikusan próbálja megakadályozni a Trump-Putyin találkozót. Nézze meg Komment műsorát, amely leleplezi a háborús lobbi kétségbeesett próbálkozásait!