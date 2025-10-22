Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Koment - Török Gábor Magyar Pétert támogatja, Puzsér botrányt keltett + videó

2025. október 22., szerda 19:10 | Hír TV

Török Gábor beállt Magyar Péter mögé, Puzsér alpári módon támadja Tóth Gabit. A Komment leleplezi a baloldali-liberális "elit" teljes szétesését. Kattintson a kíméletlen elemzésért!

  • Koment - Török Gábor Magyar Pétert támogatja, Puzsér botrányt keltett + videó

Vendégeink:

  • Szanyi Tibor- az ISZOMM alapítója,
  • Kovács Balázs Norbert - a Fidesz Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke,
  • Baka F. Zoltán - a Della Podcast szerkesztő-műsorvezetője,
  • Kőházy Ferenc, FankaDeli - előadó,

További híreink

Így lesznek nyitva a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Bayer Zsolt: Brüsszel sikítófrászt kapott mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni + videó

Gróf Dávid csúnyán kiszúrt a Fradival a kupameccs előtt

A Liverpool bánta a magyar gólt az őrült frankfurti BL-mérkőzésen

Elképesztő luxus a meccs előtt, az utcán videózták le Szoboszlai és Kerkez csodaautóját

NATO-bunker semmisült meg Ukrajnában, a benne tartózkodó tisztekkel együtt

A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó

Sokan elrontják: így kell megtisztítani a kotyogós kávéfőzőt!

Nem fogjuk hagyni! – Lázár János nekiment a Strabagnak

További híreink

Nem fogjuk hagyni! – Lázár János nekiment a Strabagnak

Láncreakció – Az európai országok 12 pontos javaslatot készítenek Oroszország háborújának befejezésére + videó

Örvendezik a balliberális oldal a budapesti találkozó csúszása miatt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
4
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
5
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
6
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
7
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
8
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó
9
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
10
Nem törölték a budapesti békecsúcsot, folytatódnak az előkészületek + videó

Legfrissebb híreink

Autóbusz csapódott egy gimnáziumba Szolnokon + videó

Autóbusz csapódott egy gimnáziumba Szolnokon + videó

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba. A földi mentőegységek mellett két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A polgármester szerint az iskolaépület továbbra is biztonságos, a károk helyreállítását a tankerület hamarosan elindítja.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!