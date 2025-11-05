„Félkész volt az app” – Belső vallomás és bírói adatok a Tisza-botrány + videó
2025. november 05., szerda 19:10
| Hír TV
Amikor azt hittük, a Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája már nem lehet súlyosabb, újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot. A Komment ma este két bombahírrel foglalkozik: egyrészt aktív magyar bírák személyes adatai is a kiszivárgott listán vannak, másrészt egy kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt vezetése tudott az applikáció félkész állapotáról, mégis kiengedték.
Azt ígérte, "új politikai kultúrát" hoz, de úgy tűnik, a kellemetlen kérdések elől való menekülés a régi recept szerint zajlik. Magyar Péter a párt országjárásának csákberényi állomásán egy hátsó bejáraton keresztül távozott, elkerülve stábunkat, amely a súlyos adatszivárgási botrányról kérdezte volna.
