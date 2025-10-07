Keresés

Extrém Adatszivárgás! FACE ID és ujjlenyomat szivárgott ki a Tisza-felhasználóktól! - Komment

2025. október 07., kedd 19:55 | Hír TV
Szijjártó Péter 2026-os választás Tisza Párt adatszivárgás

Nemzetbiztonsági dráma! Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt adatszivárogtatási botránya azért súlyos, mert Ukrajna érdekében áll beavatkozni a 2026-os magyar választásokba! A Tisza Világ applikációban tárolt 20. ezer felhasználó adatai mellett a FACE ID-k és az ujjlenyomatok is illetéktelen kezekbe kerülhettek. Beszélünk arról, miért nem veszi komolyan Magyar Péter az ügyet!

  • Extrém Adatszivárgás! FACE ID és ujjlenyomat szivárgott ki a Tisza-felhasználóktól! - Komment

Vendégeink: 

  • Lattmann Tamás - nemzetközi jogász
  • Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
  • Forgács István - romaügyi szakértő
  • Kukorelly Endre - író

Kapcsolódó tartalmak

Mocskos Fidesz és bántalmazás: Ezt hozta a Juhász Péterért szervezett tüntetés + videó

Tudatlannak nevezte, majd ellökte: Így agresszív Aranyosi Péter! + Komment

 Egyre agresszívabb a tiszás ellenzék: Aranyosi Péter humorista tudatlannak nevezte, majd agresszívan ellökte Varga Ádám újságírót. A Juhász Péterért szervezett demonstráción ráadásul csakúgy záporoztak a válogatott káromkodások, zúgott a „mocskos Fidesz”, noha a magát felszívó Puzsér Róbertéknek mindössze egy-két ezer embert sikerült összeterelnie. Ereszt az ellenzéki lufi? – Parázs vita a Kommentben!
Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó

Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó

 Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment
