Extrém Adatszivárgás! FACE ID és ujjlenyomat szivárgott ki a Tisza-felhasználóktól! - Komment

Nemzetbiztonsági dráma! Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt adatszivárogtatási botránya azért súlyos, mert Ukrajna érdekében áll beavatkozni a 2026-os magyar választásokba! A Tisza Világ applikációban tárolt 20. ezer felhasználó adatai mellett a FACE ID-k és az ujjlenyomatok is illetéktelen kezekbe kerülhettek. Beszélünk arról, miért nem veszi komolyan Magyar Péter az ügyet!
Vendégeink:
Lattmann Tamás - nemzetközi jogász
Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egyre agresszívabb a tiszás ellenzék: Aranyosi Péter humorista tudatlannak nevezte, majd agresszívan ellökte Varga Ádám újságírót. A Juhász Péterért szervezett demonstráción ráadásul csakúgy záporoztak a válogatott káromkodások, zúgott a „mocskos Fidesz”, noha a magát felszívó Puzsér Róbertéknek mindössze egy-két ezer embert sikerült összeterelnie. Ereszt az ellenzéki lufi? – Parázs vita a Kommentben!
Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment