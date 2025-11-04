Dühroham bocsánatkérés helyett – Kit érdekel 200 ezer áldozat, ha a vezér ideges? - Komment + videó
2025. november 04., kedd 19:10
| Hír TV
A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája napról napra kínosabb. De a legárulkodóbb nem is a hiba, hanem a reakció: Magyar Péter ahelyett, hogy bocsánatot kérne a 200 ezer cserbenhagyott támogatójától, a hírek szerint dühöng és a saját csapatát hibáztatja.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.