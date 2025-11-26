Csődközelben Budapest, de ezúttal ki lesz a megmentő? + videó
2025. november 26., szerda 19:10
| Hír TV
Gázóra és rezsibajok. De ki védi meg a pénztárcánkat a külföldi spekulánsoktól? Mindeközben a főváros levélben könyörög megmentésért, mert a számlákat a főváros is megkapja, hiába a sok háttéralku és trükközés. Kattintson!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.