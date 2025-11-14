Az eufóriától a hétköznapi csalódásig: egy gyorsan növekvő mozgalom elkerülhetetlen kiégésének jelei + videó

Komment - Az adatbotrány mindenkit érinthet, aki valaha is kapcsolatba került a Tisza párttal + videó

Műsorunk első részében arról beszélgetünk, hogy Orbán Viktor bejelentette, döntött a kormány, bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Aztán Farkas Dezső, a Tisza Párt volt operatív igazgatója szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal”. A hírre reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is. Végül ByeAlex zenésznél kokaint találtak a rendőrök.