Az eufóriától a hétköznapi csalódásig: egy gyorsan növekvő mozgalom elkerülhetetlen kiégésének jelei + videó

Az olasz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt négy évben, 25 százalékkal emelkedett meg az alapvető élelmiszerek ára. Az orosz–ukrán krízis még mindig erőteljesen érezteti a hatását a fogyasztáson.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Műsorunk első részében arról beszélgetünk, hogy Orbán Viktor bejelentette, döntött a kormány, bevezetik a 14. havi nyugdíjat.
Aztán Farkas Dezső, a Tisza Párt volt operatív igazgatója szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal”. A hírre reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.
Végül ByeAlex zenésznél kokaint találtak a rendőrök.
Műsorunk első részében Orbán Viktor Washingtoni csúcs utáni első nagyinterjújáról beszélgetünk Vendégeinkkel, amelyet Rónai Egonnak adott.
Aztán elemezzük a magyar ellenzéki és a brüsszeli reakciókat, végül a Tiszához köthető szakértők elszólásait vizsgáljuk meg. Kattintson!