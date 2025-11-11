„Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, marad a megállapodás” + videó
2025. november 11., kedd 19:10
| Hír TV
Műsorunk első részében Orbán Viktor Washingtoni csúcs utáni első nagyinterjújáról beszélgetünk Vendégeinkkel, amelyet Rónai Egonnak adott.
Aztán elemezzük a magyar ellenzéki és a brüsszeli reakciókat, végül a Tiszához köthető szakértők elszólásait vizsgáljuk meg. Kattintson!
Vendégek:
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Kovács Balázs Norbert - Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz
Juhász Bence - politológus
Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer
A miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy készült a washingtoni tárgyalásra, hogy minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
A magyar delegáció már Washingtonban van, Donald Trump és Orbán Viktor találkozója azonban nem csak magyar viszonylatban kulcsfontosságú, az Európai Uniós külpolitikára is hatással lehet. Az esemény minden aspektusáról beszélgetünk. Kattintson!