„Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, marad a megállapodás” + videó

Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt

A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó

A miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy készült a washingtoni tárgyalásra, hogy minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni.

2010 óta minden évben volt valamilyen előrelépés a családok életében - jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kopp Mária Intézet által szervezett konferencián.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Komment – Milyen eredményekkel zárult Orbán Viktor és Donald Trump találkozója? + videó Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Ambrus-Jobbágyi Zsófia.

Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!