„Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, marad a megállapodás” + videó

2025. november 11., kedd 19:10 | Hír TV

Műsorunk első részében Orbán Viktor Washingtoni csúcs utáni első nagyinterjújáról beszélgetünk Vendégeinkkel, amelyet Rónai Egonnak adott. Aztán elemezzük a magyar ellenzéki és a brüsszeli reakciókat, végül a Tiszához köthető szakértők elszólásait vizsgáljuk meg. Kattintson!

  • „Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, marad a megállapodás” + videó

 

Vendégek:

  • Nagy Attila Tibor - politikai elemző
  • Kovács Balázs Norbert - Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz
  • Juhász Bence - politológus
  • Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

