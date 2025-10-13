A nagy elszigetelődés: Orbán Viktor Trump oldalán tárgyal a békéről, miközben a baloldal kommentel

Elszigetelődés vagy kiváltság? Míg a hazai baloldal és a brüsszeli elit évek óta a magyar kormány elszigeteltségéről beszél, a valóság ismét rácáfolt a narratívájukra. Orbán Viktor Donald Trump meghívására érkezett az egyiptomi béke-csúcsra, hogy a világ vezetőivel tárgyaljon. A Komment szakértői ezt a kettősséget is elemezték.
Vendégeink:
Czuczor Gergely - elnök, budaörsi Fidesz
Szabó László - kommunikációs szakember, producer
Szakács László - alelnök, Szocialisták és Demokraták
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.