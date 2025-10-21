Keresés

A baloldali káosz receptje: MI-hazugságok, alkotmányos puccs és pánik a békecsúcs miatt + videó

2025. október 21., kedd 19:10 | Hír TV
puccs Putyin alkotmányos rend Brüsszel Trump Magyar Péter Tisza Párt Komment budapesti békecsúcs Vörös Imre

MI-hazugságok, alkotmányos puccskísérlet – a baloldal káosza. Eközben diplomáciai diadal készül Budapesten. A Komment leleplezi a két valóság közötti szakadékot. Nézze meg a Komment legújabb, kíméletlenül őszinte vitáját.

  • A baloldali káosz receptje: MI-hazugságok, alkotmányos puccs és pánik a békecsúcs miatt + videó

Vendégeink:

  • Nagy Attila Tibor - politikai elemző
  • Pityinger László, Dopeman - rapper, producer
  • Galba- Deák Ádám - a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója
  • Forgács István - romaügyi szakértő

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

