A baloldali káosz receptje: MI-hazugságok, alkotmányos puccs és pánik a békecsúcs miatt + videó

MI-hazugságok, alkotmányos puccskísérlet – a baloldal káosza. Eközben diplomáciai diadal készül Budapesten. A Komment leleplezi a két valóság közötti szakadékot. Nézze meg a Komment legújabb, kíméletlenül őszinte vitáját.
Vendégeink:
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Pityinger László, Dopeman - rapper, producer
Galba- Deák Ádám - a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója
Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!
"Nincs hova hátrálnunk!" – Gazdatüntetés Strasbourgban! Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, hogy Ukrajnát támogassa és globalista alkukat kössön. Nézze meg Híradónk drámai, helyszíni tudósítását, és ismerje meg az elárult európai gazdák küzdelmét!
Pánik Brüsszelben! Kizárással fenyegetik Magyarországot a békecsúcs miatt. Mark Rutte hisztérikusan próbálja megakadályozni a Trump-Putyin találkozót. Nézze meg Komment műsorát, amely leleplezi a háborús lobbi kétségbeesett próbálkozásait!