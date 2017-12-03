2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Végvári Ádám és Csepregi Éva

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 14:55

Az új korszakba hangokkal lépett a Neoton. Egy szép nyári nap így lett világsztár a legkisebb lány és a legkisebb fiú. A hajó többször léket kapott, de Ádám és Éva maradt az örök páros. Teszári Nóra vendége: Végvári Ádám és Csepregi Éva.

A Kép-regény november 30-i adása.

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