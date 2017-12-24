2017. december 24.,
vasárnap, Ádám, Éva napja

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Szikora Róbert

Hír TV

2017. december 24., vasárnap 15:25, frissítve: vasárnap 16:34

A műsor vendégeinek arcképe sokszor és sokáig volt a címlapokon. Akkoriban nem csak néhány hónapig volt valaki híresség. A fényképek sem telefonon és nem is nap mint nap készültek, ahogy manapság: a régi fényes fotópapír fontos vagy éppen kacagtató pillanatokról mesél. És mesélnek ők is: művészek, tévések és sportolók, akik több évtizede élvezik egy ország szeretetét, és Teszári Nórával együtt szívesen szemezgetnek a régi felvételek között. Életük kész képregény.

A Kép-regény december 21-i adása.

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