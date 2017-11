Juhász Előd

TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUST TART MA A FIDESZ BUDAPESTEN. AZ ESEMÉNYEN NAGY ESÉLLYEL ISMÉT PÁRTELNÖKKÉ ÉS MINISZTERELNÖK-JELÖLTTÉ VÁLASZTJÁK ORBÁN VIKTORT. KÖVÉR LÁSZLÓ: EURÓPÁBAN MÁR SZINTE CSAK MAGYARORSZÁG VÉDI A "NORMALITÁST", A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA EGY TOTALITÁRIUS POLITIKAI RENDSZER. GULYÁS GERGELY: A FIDESZ KORMÁNYZÁSA IDEJÉN AZOK IS OTTHON ÉRZIK MAGUKAT, AKIK NEM RÁ SZAVAZTAK. LÁZÁR JÁNOS: JOBB MA EGY EURÓPAI PARLAMENTI HISZTI, MINT HOLNAP EGY KÉNYSZERBETELEPÍTÉSI KVÓTA. KÓSA LAJOS: A MAGYAR A VILÁG EGYIK LEGSIKERESEBB NEMZETE, ENNEK A RECEPTJE: A KERESZTÉNY HIT, A MEGÚJULÓ MAGYARSÁG ÉS A SZABADSÁGSZERETET. KÖZBEN NAVRACSICS AZT NYILATKOZTA: NINCS "SOROS-TERV", A MAGYAR KORMÁNY SOROS EGY-KÉT CIKKÉRE ÉPÍTETTE FEL A SOROSOZÓS KAMPÁNYÁT. MIGRÁNSNAK NÉZTÉK A SRÍ-LANKAI ÖNKÉNTES SEGÍTÕKET A PEST MEGYEI PERBÁLON, A 3 FIATALRA RENDÕRT HÍVTAK A HELYIEK. NÉGYNAPOS ÜLÉST TART JÖVÕ HÉTEN AZ ORSZÁGGYÛLÉS, A KÉPVISELÕK KEDDEN 24 ELÕTERJESZTÉSRÕL SZAVAZHATNAK. A HÁZ A TÖBBI KÖZÖTT ELFOGADHATJA A CZEGLÉDY-ÜGY KÁRRENDEZÉSÉRÕL SZÓLÓ KORMÁNYPÁRTI JAVASLATOT. DÖNTHETNEK A KÉPVISELÕK A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK SZIGORÍTÁSÁRÓL IS. MEG LEHETETT VOLNA ELÕZNI A VEREKEDÉST A FERENCVÁROS-DEBRECEN FUTBALLMECCSEN - MONDTA HAMBERGER ÁDÁM AZ RTL KLUBNAK. NÉGY TELEPÜLÉSEN TARTANAK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. LENDVAJAKABFÁN, TILAJBAN ÉS VÁRASZÓN POLGÁRMESTERT, KARÁSZON EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK. KÍNA SZIGORÍTANI FOG AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKON - JELENTETTE BE A KÍNAI ELNÖK. MEGSÉRTÕDÖTT DONALD TRUMP, MERT KIM DZSONGUN ÖREGNEK NEVEZTE, MINT ÍRTA: "Õ SOSEM MONDANÁ RÁ, HOGY KICSI ÉS KÖVÉR". AZ AMERIKAI ELNÖK HOZZÁTETTE: NEM TARTJA KIZÁRTNAK, HOGY EGYSZER MÉG BARÁTOK LESZNEK AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL. TÜNTETÉST TARTOTTAK TRUMP ELLEN A FÜLÖP-SZIGETEK FÕVÁROSÁBAN, MANILÁBAN AZ ASEAN-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT. KREML: AZ AMERIKAIAK RUGALMATLANSÁGA MIATT MARADT EL A PUTYIN-TRUMP KÜLÖNTALÁLKOZÓ. VLAGYIMIR PUTYIN: OROSZORSZÁG KÉSZ ÚJ FEJEZETET NYITNI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ FÛZÕDÕ KAPCSOLATÁBAN. AMERIKAI-OROSZ KÖZÖS NYILATKOZAT: A SZÍRIAI KONFLIKTUSNAK NINCS KATONAI MEGOLDÁSA, A GENFI EGYEZMÉNY ALAPJÁN KELL ELÉRNI A BÉKÉT. PUTYIN ABSZURDNAK NEVEZTE A FELTÉTELEZÉST, HOGY OROSZORSZÁG BEAVATKOZOTT VOLNA AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA. AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT TARTJÁK SZLOVÉNIÁBAN, A HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ AZ ESÉLYESEBB. NÉMET LAP: AZ EU A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG UTÁN A RENDÕRSÉGRE IS KITERJESZTENÉ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT. FELTEHETÕEN AZ ISZLÁM ÁLLAM 400 ÁLDOZATÁNAK MARADVÁNYAIT TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK IRAK ÉSZAKI RÉSZÉN. GYAKORLATOZÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER IRAK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, HAT EMBER MEGHALT. FEGYVERESEK KIRABOLTÁK A MERCEDES FORMA-1-ES CSAPATÁT BRAZÍLIÁBAN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. HALOTTASKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK. ÓRIÁSI NYERSGYÉMÁNTOT TALÁLTAK SIERRA LEONÉBAN, MINDÖSSZE NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TALÁLTAK EGY 709 KARÁTOS DARABOT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ AZ 54-ES FÕÚTON, SOLTVADKERT KÖZELÉBEN, TELJES ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN. HAVAZOTT VASÁRNAP A KÉKESEN, ELÕREJELZÉSEK SZERINT ÉJJEL A BAKONYBAN IS ESHET MAJD A HÓ. HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY SZEMÉLYAUTÓ SZOMBAT ESTE PÉCS HATÁRÁBAN, AZ 57-ES ÚTON. KIÉGETT EGY DIÓFELDOLGOZÓ TARPÁN, EGYELÕRE NEM TUDNI, MI OKOZTA A TÜZET.