2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

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Juhász Előd

Hír TV

2017. november 12., vasárnap 14:55

Zenetörténetből diplomázott, de a kottatár helyett a stúdiók felé vette az irányt. A tévés butikban a muzsika világsztárjait kínálta. Egész nemzedékeket hozott zeneközelbe. Teszári Nóra vendége Juhász Előd.

A Kép-regény november 9-i adása.

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