2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

A Kép-regény vendége Vajek Jutka és Gergely Róbert

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 15:00

A fiatal anyuka a tévében kopogtat, riportműsor kerestetik. A híradó a nyerő, operatőrtársával a rázós utakat járják. Fia a szerelem dalával elindul és lesz a színpadok hőse. Teszári Nóra vendége Vajek Jutka és Gergely Róbert.

 

Hír TVvissza a címlapra
Kép-regényGergely RóbertVajek Jutka

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV