Keménymag: Ez nemhogy álságos, hanem egyenesen aljas kampány

Ki ez a csaj? – tette fel a kérdést Jeszenszky Zsolt, hiszen ezúttal Velkovics Vilmos helyett M. Dobos Marianne vezette a műsort. Ugyanakkor ismert: a haladók szerint ne ítélkezzünk első látásra, hiszen, hogy is jön ahhoz bárki is, hogy a nőt nőnek nevezze. Talán meg kellett volna kérdezni, milyen neműnek is tartja magát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Komolyra fordítva” a szót, adásunkban szó esett arról, hogy a Széll Kálmán téri metrómegállóban homoszexuális párokat ábrázoló Coca Cola-plakátok jelentek meg. Az érzékenyítést nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen – mint arra a közéleti B-közép csapata rámutatott – egy divatáruház boltjaiban már gyermekeknek is lehet vásárolni szivárványos zászlós pólókat.

Jeszenszky Zsolt felhívta rá a figyelmet, a gyerekek a legfogékonyabbak az információk felvételére, a tinik élete tele van zavarodottsággal, keresik a helyüket az életben, a szexualitást pedig nehezen élik meg és rengeteg csalódás éri őket, sok esetben szerelmi csalódások, de a b*zi lobbinak van egy kiváló válasza erre, hogy a csalódások mind megszűnnek, amihez semmi más nem kell, mint a szexuális orientációt megváltoztatni. A politikai hobbista szerint nemhogy álságos, hanem egyenesen aljas ez az egész kampány.

Apáti Bence, a Magyar Nemzet főmunkatársa arra mutatott rá, hogy a három plakátból egyen látható heteroszexuális pár, de a férfi azon is nagyon férfiatlan, vagyis szerinte a gender lobbi rejtett üzeneteket csempészett be.

A kólabotrány természetesen jól jött az ellenzéki térfélen is. Úgy tűnik, hogy a klímahónap a múlt homályába vész, hiszen több ellenzéki politikus is műanyagflakonos kólával pózol most már a közösségi oldalakon. M. Dobos Marianne felvetette, most sokan megint ezt a kampány használják fel arra, hogy egy „Orbán-rezsim megdöntő hangulatot teremtsenek”.

Dezse Balázs újságíró szerint a Coca Cola elhiszi magáról, hogy jó és hogy jót tesza világgal az emberek foglalkoztatásával, valamint hisz abban is, hogy hogy ezzel a kampánnyal is jót csinál.

Adásunkban további témát szolgáltatott, hogy a porszívóügynökből bukott pártelnökké avanzsált Vona Gábor ismét előkerült a politika mélygödréből. Kiderül, mennyire tud beleszólni egy álló vonat a szolnoki polgármesterválasztásba, és vendégeink beszéltek arról is, hogy a DK-s Gréczy Zsolt szerint a nem nyaraló 4 millió ember fogja leváltani az Orbán-rezsimet, ebbe úgy tűnik Karácsony Gergely nem tartozik bele, ő ugyanis a magyar tengernél pihent.

Teljes adás:

Hír TV