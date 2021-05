Keménymag: Az összellenzék büszkeségei

164 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 510-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 581-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 millió 26 ezer, közülük 3 millió 72 ezren a második oltást is megkapták. Magyarország nagyon sikeres a védőoltások beadása terén - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A pünkösdi hétvége adatai azt mutatják, hogy a járvány visszahúzódóban van - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Még messze vagyunk a nyájimmunitástól, azok lesznek veszélyben, akik nem oltatják be magukat - mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Karikó Katalin kutatásaival beírta nevét az orvostudomány történetébe, így nem volt kérdés, hogy a legmagasabb szakmai díjjal jutalmazzuk munkásságát - mondta az emberi erőforrások minisztere, miután Semmelweis Ignác-díjat adományozott a biokémikusnak. A kádárista MSZMP-hez hasonlította a házelnök viselkedését a Jobbik elnöke a parlamentben. Kövér László ismét elvette a szót Jakab Pétertől, aki újfent a képviselőket és az ülésvezetést sértegette. A Fidesz választókerületi elnöke szerint Dobrev Klára saját kampánycéljára használta fel a Pestszentimrei Gyermekorvosi Szakrendelő felújítását. Lévai István Zoltán a Hír Tv-nek azt mondta: a forrást még Tarlós István főpolgármestersége idején adta a kormány az intézmény felújítására, amelyet most Gyurcsányné ünnepélyesen átadott. A DK miniszterelnök-jelöltje az újságírói kérdések elől elmenekült. A Józsefvárosi Fidesz nem hagyja, hogy a kerületi gyerekek a baloldali városvezetés miatt elessenek a balatoni nyaralás esélyétől. Sára Botond elmondta: az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért támogatásával 400 józsefvárosi gyerek nyaralását szervezik meg. Benyújtotta a pedofil-ellenes törvénycsomagot a Fidesz-frakció. A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: meg kell védeni a gyermekeket, az elkövetőkre pedig szigorúbban kell lesújtani. Kocsis Máté hangsúlyozta: nincs rendjén, hogy gyerekek egyre több helyen találkozhatnak életkoruknak nem megfelelő tartalmakkal, de az sem helyénvaló, hogy a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Magyarország nem járul hozzá semmilyen adóemeléshez, így a globális minimumadó bevezetéséhez sem – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tállai András államtitkár. A feltétel nélküli alapjövedelem igazságtalan és káoszt hozna. A kormány célja, hogy aki dolgozni akar, az találjon magának munkát - mondta Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A nevelésbe történő befektetés fontosságáról beszélt a pénzügyminiszter Budapesten, a megújuló Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium bokrétaünnepén. Átadták Tatán a felújított Esterházy-kastélyt, a több évig tartó korhű rekonstrukció a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. beruházásában összesen 2,4 milliárd forintból valósult meg a Nemzeti Kastélyprogram keretén belül. Az őshonos nemzeti kisebbségek ügyeiben az európai uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak - derül ki az Alapjogokért Központ kutatásából. Nincs egységes nemzetiségi szabályozás az unióban, a diszkrimináció tilalmán kívül a szerződésekben nem szerepel kisebbségvédelmi hatáskör. Orbán Viktor miniszterelnök EU-csúcstalálkozóján hangsúlyozta, a tömeges migrációra nem megoldás a betelepítés, ezért hazánk továbbra is menet mond a menedékkérők befogadására. A magyar kormány álláspontja az, hogy a klímavédelem költségeit nem az emberekkel, hanem a nagy szennyezőkkel, a nagyvállalatokkal kell megfizettetni - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Brüsszelben. Az EU tagállamainak vezetői megerősítették elkötelezettségüket, hogy Európa 2050-re éghajlatsemleges kontinens legyen - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami csúcsvezetők találkozóját követően. Június 16-án Genfben lesz Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök csúcstalálkozója - közölte a Kreml. Meghaladta a 167,1 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 3,46 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában átlépte a harmincezret a koronavírus-járványnak tulajdonított halálesetek száma, a fertőzés terjedésének üteme és az elhalálozások száma azonban továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Ukrajnában gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint 2600 új beteget jegyeztek fel. Csaknem nyolc hónapja először kétezernél kevesebb ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust egy nap alatt Németországban. Petr Arenberger cseh egészségügyi miniszter benyújtja lemondását, a szaktárca irányítását egyik elődje, Adam Vojtech parlamenti képviselő veszi át - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. A brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint októberig használhatják személyi igazolványukat a beutazáshoz azok az EU-állampolgárok, akik nem élnek Nagy-Britanniában. Közzétettek az interneten egy videót a Minszkben földre kényszerített repülőgépen őrizetbe vett, fehérorosz ellenzéki Raman Prataszevicsről, aki a felvételen elismerte, hogy részt vett a tavalyi zavargások szervezésében. Minszk meghívta a nemzetközi légiforgalmi és biztonsági szervezetek, valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok képviselőit, hogy vizsgálják meg a Ryanair járatával vasárnap történt incidenst. Az Európai Tanács tagjai megállapodtak, hogy újabb büntetőintézkedéseket, köztük gazdasági jellegűeket vezetnek be Fehéroroszországgal szemben, és szankciókkal sújtanak fehérorosz tisztségviselőket is. A Ryanair légitársaság járatának eltérítése támadást jelent az európai szuverenitás, a demokrácia és a szólásszabadság ellen, ebben minden uniós tagállami vezető egyöntetűen egyetértett - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fehéroroszország diplomáciai jegyzékben tiltakozott a kijevi külügyminisztériumnál amiatt, hogy Ukrajna egyoldalúan leállítja a két ország közti légi forgalmat. Antony Blinken amerikai külügyminiszter izraeli látogatásán Washington támogatásáról biztosította Izraelt, és hangsúlyozta a Gázai övezet újjáépítésének fontosságát is - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Lövöldözés tört ki örmény és azeri katonák között a két ország határa mentén, egy örmény katona életét vesztette - közölte a jereváni védelmi minisztérium. Negyvenegy embert - köztük az afgán biztonsági erők 19 tagját - szabadítottak ki afgán kommandósok a kormányellenes radikális iszlamista lázadó tálibok egyik börtönéből az északnyugati Herát tartományban - közölte egy afgán tisztségviselő. A gerillacsoportokkal is kapcsolatokat kereső mianmari tüntetők fegyverkezésére hívta fel a figyelmet az ENSZ mianmari különmegbízottja, nem zárva ki egy esetleges polgárháború kialakulását sem az ázsiai országban. Iszlamista merényletet sikerült megakadályozni a sarkkörön túli Norilszk városban - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Frontálisan összeütközött két vonat Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban - a balesetben több mint 200 ember megsérült. Csaknem egy tonna kokain tasakokba csomagolva sodródott a dél-angliai partokra - közölte a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség. Több száz milliós csalás ügyében emelt vádat a Bajai Járási ügyészség egy különös visszaeső férfival és társaival szemben - tudatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Kirabolták az egyik pénzszállító alkalmazottját Nyíregyházán, a tetteseket keresik. A MÁV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz állomásain és megállóhelyein a járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban már nem kötelező arcmaszk viselése - közölte a MÁV Zrt. A 3-as metró felújításával összefüggésben május 29. és július 23. között részlegesen lezárják a Nagyvárad tér metróállomást. Babos Tímea egyesben bejutott a selejtező második fordulójába a párizsi francia nyílt teniszbajnokságon. Az olimpiai kvótás Mészáros Eszter aranyérmet szerzett az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon, a junior puskások 3x40 lövéses összetett számában. Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 20:31 Az Európai Labdarúgó Szövetség legfeljebb 16 500 nézőt enged be a Bajnokok Ligája portói döntőjére.