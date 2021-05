Informátor: Távol a megoldás a Dunaferr-ügyben

A Dunaferr-ügyben a felek közötti ellentétek feloldhatatlannak tűnnek, és úgy tűnik, nem is nagyon lehet igazságot tenni az ügyben – a stáb egyre jobban elmerül a vállalatnál kirobbant botrányban. Megszólalt az Informátornak a Dunaferr-ügyben ál-Habsburgnak kikiáltott kulcsfigura is.

Ahogyan múlt heti adásunkban részletesen beszámoltunk róla, egyre zavarosabb a Dunaferr körül kialakult helyzet. Az ügy rendkívül szerteágazó és bonyolult. A kohászati vállalat irányításáért pedig már régóta megy a harc, sajtóhírek szerint az orosz többségi tulajdonos és az ukrán kisebbségi tulajdonos között.

Több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy egy a Szergej Taruta ukrán üzletember köreihez tartozó bizonyos Franz Vladimir Habsburg-Lothringen néven bemutatkozó ukrán személy hamis meghatalmazásokkal tett próbát a cég feletti irányítás átvételére és ő kulcsszereplő lehet az egész ügyben.

Hogy tovább bonyolódjon az ügy az Euronews arról számolt be, hogy szélhámos a Dunaferr-ügyben felbukkant ukrán egy ál-Habsburg.

Az Informátornak sikerült megszólaltatnia az érintett személyt, aki a személyigazolványát is megmutatta nekünk és azt is cáfolta, hogy hamis lenne a meghatalmazása. Kiemelte, hogy ő Habsburként van anyakönyvezve, amiről nem tehet és így alaptalanok a vádak miszerint visszaél a névvel. Konkrétan, mint mondta ő a VEB bank, tehát az orosz nagybank megbízott képviselője. Arról is beszélt, hogy azért érik támadások mert ő azon az oldalon áll, ami megpróbálja működtetni a céget a jelenlegi illegitim vezetéssel szemben, ami szerinte máshová menekíti a Dunaferr vagyonát. Szerinte ezért születnek róla lejárató cikkek.

Az Informátornak megszólalt az a személy is akit a márciusi közgyűlésen megválasztottak, bár a Dunaferr területére nem engedik be. Stábunknak arról számolt be, hogy mint krízismenedzser hatalmas tapasztalat áll mögötte éppen ezért esett rá a választás. Kiemelte, hogy többek között vezérigazgatóként irányította az Ukrán Államvasutak Zrt.-t, 2007 óta az Oroszország vasúti közlekedési Zrt. vezetője Ukrajnában és ő Oroszország első számú vasút és vagonjavító cégének vezérigazgatója is, ahol 44 vasúti gyár és 14 vagonjavító cég operatív vezetője is egyben, de politikai tapasztalatokkal is rendelkezik.

Teljes adás:

Ellenzéki technikák, egyre nagyobb manipulációk

Amikor a 90-es években hazánkban is egyre több háztartásban lett internetelérés és jópár évvel később berobbantak a közösségi médiafelületek is, még mindenki abban reménykedett, hogy új szintre emelkedik a demokrácia hiszen a virtuális világ eltörli a határokat és mindenki elmondhatja a véleményét, szabadon. Jónéhány évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy szembesüljünk a digitális demokrácia kontrollálható szabadságával, azaz a cenzúrával, adathalászattal, manipulációval, ami mára már művészi szinte emelkedett. Az is tisztán látszik, hogy a marketinges trükkökkel, hogyan él vissza a politika és bizony a facebook segítségével már választásokat is lehet befolyásolni. Ne legyenek illúzióink, hazánkban is élnek ezekkel az eszközökkel, és 2022 ebből a szempontból sorsdöntő lesz.

A politikai pártok a közösségi médián keresztül új és újabb technikák segítségével próbálják meg az embereket befolyásolni és elnyerni szimpátiájukat, vagy csak a regnáló kormány ellen fordítani őket. Nézzük meg, hogy hazánkban eddig milyen eszközöket vettek be.

Politikai provokáció céljából számos olyan oldalt tartanak fent, ami egyértelműen a balliberális politikusokhoz és üzletemberekhez köthető.

Erre egy izgalmas példa a szocialisták és Karácsony Gergelyék által pénzelt Ezalényeg.hu, ami durván sértő és agresszív posztokkal támadja a kormányoldali szereplőket.

További részletek az Informátor legutóbbi adásában.