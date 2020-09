Informátor: Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli balhé

Nem maradt választás. Távozik posztjáról a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes, Novák Eszter oktatási rektorhelyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó, leköszön a színházművészeti és a film és médiaintézet vezetője, Bagossy László, illetve Balázs Gábor, és mindaddig nem vállal vezetői feladatokat, ameddig az egyetem önrendelkezése helyére nem áll.

- mondta Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese.

Így mondott le a Színház és Filmművészeti Egyetem szinte teljes vezetése augusztus végén.

A diákok pedig a jelenlegi kuratórium távozását követelik és garanciát követelnek az intézmény autonómiájára. Miután az egyetem vezetése, lemondott, a diákok azonnal tiltakozni kezdtek. Szerintük ugyanis az új alapítványi struktúrával az egyetemi autonómia összes garanciája elveszett. A hallgatók egy része ezután beköltözött az egyetem Vas utcai épületébe, aztán elbarikádozták magukat, szalagokat húztak ki a bejáratra, és kiírták egy táblára, hogy csak az úgynevezett egyetemi polgárok léphetnek be az épületbe. Az aulában sátortábort alakítottak ki. A hallgatók később azt közölték, hogy a blokádot felváltva, napi őrségváltással tartják fenn. Az új vezetőkkel pedig nem hajlandóak tárgyalni.

Úgy gondolom hogy csak akkor van lehetőség közelíteni álláspontjainkat, kicsikét megérteni a másik gondolkodásmódját, vagy legalább elfogadni az érveit, hogyha találkozunk és ezért volna nagyon nagy jelentősége, hogyha a diákokkal is tudnánk beszélni..

- mondta Vidnyánszky Attila.

Mivel a diákok párbeszédre nem hajlandóak, így az álláspontok sem közeledtek egymáshoz, ezért újabb tüntetést szerveztek.

A hallgatók újabb nagyszabású akciót találtak ki. Élőláncot szerveztek az intézmény Szentkirályi utcai épületétől egészen az Országházig. A tüntetés előtt a Színművészeti távozó rektorhelyettese bejelentette: elhalasztják a tanévkezdést az egyetemen.

Közben az állami számvevőszék kiadott egy közleményt amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy tíz éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik a Színház- és Filmművészeti Egyetem gazdálkodását. Az ÁSZ számos hiányosságot és szabálytalanságot tárt fel az egyetem pénzügyi és vagyongazdálkodásában. A közleményből ráadásul az is kiderül, hogy a Számvevőszék már 2013-ban is állapított meg 2009-ig visszamenőleg súlyos problémákat, amiket az egyetem vezetése azóta sem oldott meg.

A modellváltással alapvetően nem lenne probléma, mert valóban vannak olyan financiális infrastruktúrális problémák az egyetemmel, amiket ez a modellváltás ez megold.

- mondta Csernai Mihály, az SZFE HÖK elnöke

A kérdés már csak az, ha a rendszer szintű átalakítás az iskola érdekeit szolgálja és ezt a diákok is elismerik akkor mi lehet a probléma?

A diákok egyébként arra kérték a pártokat, hogy maradjanak távol az ügyüktől.

A kérését a politikusok ugyanakkor sajátosan értelmezték. Csárdi Antallal ellentétben nem mindenki tartotta fontosnak, hogy ne készüljön róla kép, vagy videó és ne használja saját politikai céljaira a tüntetéseket. A tiltakozásokon megjelent a jobbikos Stummer János, Hadházy Ákos, Kunhalmi Ágnes, Fekete-Győr András, Karácsony Gergely főpolgármester és Tordai Bence is. Igaz Tordai először az FSZE-ért aggódott, ami a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, de ha már úgyis ott volt lehet azt gondolta le tudja azt is egy füst alatt. Tehát a Jobbikon át az MSZP-n keresztül a Párbeszédig és a Momentumig szinte valamennyi ellenzéki párt, nemcsak támogatásáról biztosította a tiltakozókat, hanem fizikailag is jelen voltak a megmozdulásokon. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy a legnagyobb baloldali párt viszont távol maradt. A demokratikus koalíció ugyanis azt kommunikálja, hogy eleget tesznek a diákok kérésének, helyette viszont a Facebookon próbálnak maguknak előnyt kovácsolni a kialakult helyzetből és fenyegetőznek.

„Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek.” adásunk elején már utaltunk rá, hogy bizonyára az Európai Egyesült Államok eszményét szem előtt tartva, a demokrácia jegyében fenyegette meg vagyona elkobzásával Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke Vidnyánszki Attilát.

Gyurcsány fenyegetése után tiltakozásul aláírásgyűjtést indított Rákay Philip. A kommunikációs szakember szerint ugyanis Gyurcsány , "a XX. század legsötétebb időszakainak, Lenin, Hitler és Sztálin, illetve gyalázatos magyarországi követőik világának visszahozatalát tartja kívánatosnak." A petícióhoz már a kezdetekkor olyan művészek csatlakoztak, mint Apáti Bence balettigazgató, Balázs Fecó zeneszerző, Rost Andrea operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A Hír Tv információi szerint Gyurcsány Ferenc emelett annyira távol tartja magát az ügytől, hogy egy titkos megbeszélést folytatott a Színművészetiről Karácsony Gergellyel és Alföldi Róberttel. Az egyeztetésen további két aktivista is részt vett. Úgy tudjuk egyebek mellett éppen arról tárgyaltak, hogy a tüntetéseket tömegessé kellene tenni és ki kellene terjeszteni vidékre is. Gyurcsány Ferenc ezt az információt közösségi oldalán cáfolta és perrel fenyegetőzött. A titkos találkozó meglétét egyébként Alföldi Róbert és Karácsony Gergely is tagadta a Facebookon. A DK elnöke azonban a fenyegetőzésben nem állt meg. Az ATV-ben azt mondta: ha kormányra kerülnek félre állítják azokat akik az elmúlt években a kormány munkáját segítették.

A teljes adás:

Hír TV