Informátor: Folytatódik a kispesti korrupciós botrány

Több százezer szíriai migráns indulhat meg Európa felé, ha az unió nem tud megegyezni Törökországgal – mondta Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője közölte: Magyarország érdeke, hogy Ankara mihamarabb visszatelepítse a menekülteket Szíriába. A kormány megkapta a felhatalmazást, hogy folytassa a munkát - értékelte a miniszterelnök az önkormányzati választás eredményét. Orbán Viktor hangsúlyozta: Tarlós István főpolgármesterként megmentette a fővárost a csődtől, és reméli, hogy nem tér vissza a Demszky-korszak. Európa csak akkor lehet újra erős és versenyképes, ha visszatér a keresztényi alapokhoz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium refektóriumának átadási ünnepségén. Fidesz-KDNP leköszönő budapesti kerületi polgármesterei jelentős pénzügyi többlettel, összesen mintegy 93 milliárd forinttal adták át az önkormányzatokat az utódaiknak - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az LMP igazságosabbá tenné a nyugdíjprémiumot, hogy csökkentse az idős társadalmon belüli különbségeket - mondta Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese. Ha az ellenzéken múlna, nyugdíjprémium se lenne, ugyanis az ellenzéki pártok kezdettől támadják a kormány gazdaságpolitikáját – közölte a Fidesz. Az ellenzéket vezető Gyurcsány kormányzása alatt elvett egy havi nyugdíjat és most is ugyanazt a gazdaságpolitikát akarja folytatni, amivel egyszer már tönkretették az országot – emlékeztetett a Fidesz. Nem elvek, hanem érdekek alapján politizál a Jobbik – mondta Volner János a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Jobbik egykori politikusa szerint a baloldallal való összefogással a Jobbik sok választópolgár szemében a szélső-liberálisokat és Gyurcsány Ferencéket legitimálta. Az MSZP elnöke kezdeményezte a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csaba kispesti képviselő pártból való kizárását. Kétmillió forintot kért Lackner Csaba egy kispesti tér felújításának árából - állítja az a vállalkozó, aki a Hír Tv Informátor című műsorának nyilatkozott. A beruházást végző férfi azt mondta, a kivitelezés végösszege 19 millió forint volt, de az Almavirág tér munkálatai ténylegesen csak 12 millióba kerültek. Nem ült be az MSZP-frakcióba Botka László Szegeden - a városvezető a képviselő-testület alakulóülésén jelentette be: létrehozza az Összefogás Szegedért Egyesület frakcióját, és ezután ennek lesz a tagja. Újabb ügyben kérte a DK-s Varjú László mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész. Polt Péter az MTVA székházában történtek miatt fordult ismét az Országgyűlés elnökéhez. Az 1956. október 25-ei Kossuth téri sortűz volt a fegyveres szabadságharc fellángolásának kiváltó oka, ezután nem lehetett vita arról, hogy mit érdemel az a hatalom, amelyik a tömegbe lő - mondta Boross Péter Budapesten, az áldozatok emlékhelyén. Európa legjobb középületének járó díját nyerte el a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza, és a beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült. Közel kétszázmillió forint értékben, csaknem hét kilométeres kerékpáros utat alakítanak ki Szigetváron - közölte a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. A jegybanknak a mandátumából adódóan támogatnia kell a pénzügyi innovációt, le kell építenie a fejlődés előtt álló akadályokat, ugyanakkor figyelnie kell arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások biztonságosak legyenek - mondta Kandrács Csaba, az MNB alelnöke. A szervezett népegészségügyi szűrést erősítik a szűrőbuszos vizsgálatok, mert az eredmények bekerülnek a rendszerbe, és a következő években behívják a résztvevőket - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Oktatási támogatásról, újabb segélyhitel programról és vízgazdálkodási együttműködésről is tárgyalt Áder János köztársasági elnök Laoszban. Az Európai Unió külső határait a legtávolabbi helyen kell védeni, mégpedig Görögországban és Bulgáriában - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Hollandiában elfogták az Ahrár as-Sám nevű szíriai iszlamista lázadócsoport feltételezett volt parancsnokát egy menekültszálláson - közölte a holland ügyészség. Az észak-szíriai török katonai offenzíva ellen tiltakozó kurdbarát tüntetők elfoglalták a Kereszténydemokrata Unió német kormánypárt irodáját a németországi Chemnitzben. Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben az Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági övezet még nem jött létre - közölte az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Mintegy 300 újabb orosz katonai rendész és kéttucatnyi Tyigr és Tajfun-U típusú páncélozott jármű érkezett Csecsenföldről Szíriába – közölte az orosz védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok megerősíti katonai jelenlétét Szíriában, hogy megakadályoza az Iszlám Államnak terrorszervezet harcosainak hozzáférését a területen található olajmezőkhöz és az abból származó bevételekhez - közölte az amerikai védelmi miniszter. Az Egyesült Királyság nem tud a brit EU-tagság megszűnésének jövő csütörtöki határnapján kilépni az Európai Unióból - közölte a brit pénzügyminiszter. Megállapodtak az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határidejének újabb halasztását célzó brit kérelem jóváhagyásáról a bennmaradó tagállamok kormányai, annak hosszáról azonban csak később születik döntés - közölték diplomáciai források. Három további gyanúsítottat vettek őrizetbe annak a 39 embernek az ügyében, akiket a héten találtak holtan egy bolgár rendszámú kamionban Anglia délkeleti részén. Összetűzések törtek ki Bejrút központjában a libanoni politikai elit távozását követelő tüntetők és a Hezbollah síita fegyveres párt hívei között. Könnygázzal és villanógránátokkal próbálták feloszlatni a korrupció és a gazdasági nehézségek ellen szervezett demonstrációt az iraki biztonsági erők Bagdadban - 27 ember életét vesztette. Legalább 67 ember meghalt a Nobel-békedíjjal kitüntetett etióp miniszterelnök, Abij Ahmed Ali ellen a héten kezdődött megmozdulásokban a fővárosban, Addisz-Abebában, valamint Orimia régióban. Agyonlőtte nyolc társát egy sorkatona az orosz Bajkálontúli terület egyik karbantartó bázisán - közölte az orosz védelmi minisztérium. Újabb 9 agyonlőtt férfi holttestére bukkantak Mexikóban, ezúttal az ország déli részén - vélhetően bandaharcban vesztették életüket. Több mint 200 ezren maradtak áram nélkül az észak-kaliforniai San Francisco környékén, ahol a szárazság miatt ismét tűzvészek pusztítanak. Életének 94. évében elhunyt Pál Lénárd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nem jelent meg a Szegedi Törvényszéken Czeglédy Csaba, a Human Operator Zrt. ügyének előkészítő ülésén. A vádlott ügyvédjén keresztül jelezte, hogy a kiküldött első idézés postaládájából eltűnt, a másodikat is későn kapta meg. Egy motorkerékpár és egy kisteherautó karambolozott a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényében, Szatymaz közelében - a motoros meghalt. Szombaton lezárják a Lánchidat a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt - 7 és 19 óra között csak a gyalogosok használhatják a hidat, az autó- és buszforgalom szünetel, a buszok módosított útvonalon közlekednek. Hétvégén módosított menetrend szerint közlekedik a ráckevei HÉV a vonalon jelenleg is tartó karbantartási munkák miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell az órákat visszaállítani - az átállás érinti a közösségi közlekedés egyes járatait is. A magyar férfi válogatott döntetlennel, a női győzelemmel folytatta szereplését a georgiai Batumiban zajló sakkcsapat Európa-bajnokságon. Szlovák jégkorongliga: HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék 2:3 Férfi kosárlabda NB I: DEAC - Atomerőmű SE 75:76 Női kézilabda NB I: Dunaújvárosi Kohász KA - Győri Audi ETO KC 21:34; FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson-Mosonmagyaróvár 30:20 A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága 8 millió forintra és szektorbezárásra büntette a Ferencvárost, a Honvéd elleni idegenbeli és az Újpest elleni hazai bajnoki mérkőzésen a szurkolói részéről történt rendzavarások miatt. Óriási az érdeklődés az új Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatómérkőzésére, a Magyarország-Uruguay barátságos labdarúgó-találkozóra, amelyre a pénztárnyitást követően már 25 ezer belépő talált gazdára.