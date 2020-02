Informátor: Előhozta a gyilkos indulatokat a túrabot és a hátizsák látványa

Elég nagy botrány lett a becsület napi megemlékezésről, illetve a kitörés emléktúráról készített híradós beszámolónkból. Karácsony Gergely bojkottot hirdetett a HírTV ellen. Az ellenzék pedig meg is ragadta az alkalmat, hogy lenácizzon minket. Érthetetlen Karácsony Gergely bojkottja, hiszen, mint arra az Informátor is rámutatott: teljesen objektíven és korrekten számoltunk be az eseményekről. A híradásban azt mondtuk el, ami történt. A szakmai kritériumoknak megfelelően nem foglaltunk állást egyik, illetve másik fél mellett sem. Ugyanezt tette most az Informátor is.

2020. február 8-án, ahogy minden évben idén is megrendezték a becsület napi megemlékezést, illetve a kitörés túrát az 1945 februárjában kitörő magyar, illetve német katonák emlékére. Az eseményről a HírTV Híradója is beszámolt. A megemlékezőket megemlékezőknek a az antifasiszta ellentüntetőket pedig ellentüntetőnek neveztük a tudósításban. Ez rettentően fájt Karácsony Gergelynek és brigádjának, ezért bojkottot hirdetett az HírTV-vel szemben. Később ez kiterjedt az egész Párbeszéd pártra is.

A becsület napi rendezvény mellett ugyanezen a napon és ugyanezen helyszínről indult a kitörés emléktúra is, amelyet hosszú ideje minden évben megrendeznek. Ezen az emléktúrán vett részt az a három felvidéki fiatal is, akiket megtámadták az antifasiszta ellentüntetők.

A támadással, illetve magával a túrával kapcsolatban az Informátor megkereste a rendezvényt szervező Börzsöny Akciócsoportot is, akik közleményükben reagáltak az eseményekre.

A sajtóban tudatosan terjedő hamis információkkal ellentétben nem a városmajori rendezvényről távozókat érte támadás, hanem három túrázó fiatalt. Ami ennél még elszomorítóbb - és a felvételek alapján nyilvánvalóan kiderül -, hogy maguk a támadók is pontosan tisztában vannak vele, kikre támadnak. (Erről árulkodó mondatok: „Innen is ki tudtok törni?”, „hova lesz a túra fiatalok?”) Ezzel a támadással az oly sokat hangoztatott „félelemkeltés” fogalma új értelmet nyer.

A megtámadott felvidéki fiatalok, egy 21 éves lány és két hasonló korú fiatalember a Kitörés 60 túra regisztrált résztvevői voltak, arra vitte az útjuk őket, senkit nem provokáltak, semmiféle jelképet nem viseltek magukon, túraruhában, hátizsákkal, fejlámpával és túrabottal a kezükben haladtak a túra városi szakaszán, mint a felvételeken is jól látható. Ahogyan az is, hogy az egyre hevesebb, hátulról bottal, rúgásokkal, ütésekkel és teli sörösdobozokkal érkező folyamatos támadást, esze ágában nem volt a baloldali támadóknak abbahagyni.

Az Informátor megtalálta a három felvidéki túrázót is, érthető okokból nem szívesen beszélnek a történtekről. A megtámadásuk ügyében Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében feljelentést tett.

Nemcsak a bemutatott három felvidéki résztvevőt vegzálták az antifasiszták. Oláh Sándor a fiaival túrázott.

Mi a túrázókkal voltunk, úgyhogy mindenkin hátizsák volt, túrabot, meg látszott, hogy mi túrán veszünk részt. Ők szerintem a Városmajorban a rendezvényre mentek oda, csak amint látták, hogy mi is jövünk, pedig mi más irányból közelítettük meg a Városmajort, nekünk támadtak. Először egyesével, kettesével közeledtek felénk, utána egyre nagyobb erőt kaptak, ahogy gyűltek össze és amint 20-30-an összeverődtek, már nekünk is támadtak. A parkban összeszedtek több ott található dolgot, köveket, faágakat, üvegeket, és amint megláttak minket, nekünk is támadtak, elkezdtek dobálni mindennel. Szerencsére a rendőrök azért észnél voltak és amint tapasztalták, hogy ezek nekünk támadtak, úgy szorították is őket vissza a parkba, ez volt a szerencsénk, mert rosszabbul is járhattunk volna.

A nagyobb volumenű ellentüntetést az Antifasiszta Akció Budapest és az Autonómia nevű szervezet rendezte. A megmozdulásról az objektivitás jegyében az Informátor természetesen őket is megkérdezte, vagy inkább szerette volna megkérdezni.

Adásunkból az is kiderült, hogy Honti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke szerint Gyöngyösi Márton korábbi zsidó képviselőket listázni akaró kijelentésével semmi gond, ahogy az egész Jobbik is vállalható.

A teljes adás:

Hír TV