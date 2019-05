Informátor: Az osztrák nép a Strache-botrány fő vesztese

Műsorváltozás: A Bayer show-t vasárnap 18 óra 30 perctől láthatják, 19 órától pedig választási műsorunk kezdődik. „Én mindent megteszek az Európai Néppárt sikeréért. Azt akarom, hogy az EPP nyerje az európai választást, de utána vita lesz az irányvonalról” - hangsúlyozta Orbán Viktor kormányfő a Bild című német lapnak adott interjújában. Orbán Viktor magyar kormányfő megtagadja az Európai Uniót - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság távozó elnöke a Bild című német lapnak adott interjújában. Orbán Viktor miniszterelnök a bevált értékek melletti kiállásra szólított fel abban a videóüzenetében, amelyet a bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt tett közzé Facebook-oldalán. A bevándorláspártiak mind ott lesznek az európai parlamenti választáson, „legyünk ott mi is!” - buzdított Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnapi voksoláson való részvételre Magyarország élőben című műsorunkban. Ma már egyre többen és nyíltan mondják azt, hogy Magyarországnak volt igaza a migráció kérdésében - jelentette ki a miniszterelnök. A választást követő kedden elkezdődik a Miniszterelnökök Tanácsában a tárgyalás az unió leendő vezetőjének személyéről, az pedig, hogy ott kinek milyen súlya lesz, az azon múlik, hogy vasárnap hogyan szavaznak a tagállamokban - hangsúlyozta a kormányfő. A vasárnapi EP-választás értékrendválasztás is lesz, amin dönthetünk a kereszténységből kinőtt kultúránk és életformánk, szabadságunk és függetlenségünk mellett - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Erős Európát csak olyan erős nemzetek alkothatnak, amelyek nem nyugszanak bele, hogy identitásuk a bevándorlás áldozatává váljon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzetnek. A magyarok elsöprő többséggel változást szeretnének az Európai Unióban - közölte ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádióban a Századvég felmérésére hivatkozva. Az Európai Unió előírása szerint vasárnap este 11 óra után hozzák nyilvánosságra az EP-választás első eredményeit - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Aki nem akarja fizetni a migránskvóták árát, vasárnap menjen el szavazni, és voksát adja a Fidesz-KDNP-re - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Az Európai Egyesült Államok programjának megvan a többsége Európában - mondta Dobrev Klára, a DK európai parlamenti listavezetője az ellenzéki párt kampányzáró rendezvényén. A migráció megállítását, az elvándorlás megakadályozását és a korrupció felszámolását nevezte az európai parlamenti választások tétjének Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-listavezetője. A Mi Hazánk számára vízválasztó lesz az EP-választás: ha most sikerül átlépni az 5 százalékos küszöböt, a pártnak esélye lesz arra, hogy 2022-re megkerülhetetlen politikai erővé váljon - jelentette ki Toroczkai László pártelnök. Egységes európai fellépést és hatékony cselekvést szorgalmaz a klímaváltozás ellen Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje. Az utolsó órában vagyunk, ha most nem tudunk érdemben cselekedni, az egész emberiség kerül veszélybe - mondta Vágó Gábor, az LMP európai parlamenti listavezetője. A környezettudatosság erősítésére szemléletformáló eseménysorozatot szervez az Innovációs és Technológiai Minisztérium: nagy hangsúlyt helyeznek a fogyasztás tudatos csökkentésére, a szelektív hulladékgyűjtésre és a hulladékok újrahasznosítására. A magyar családpolitika kiszámíthatóságot és stabilitást ad a családoknak, jóval több lehetőséget biztosít, mint ami Európa más országaiban elérhető – közölte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke az M1-en. Példaértékű a magyar családpolitika, éppen ezért az egész Kárpát-medencében szükséges a népszerűsítése - mondta Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének hétvégén megválasztott új elnöke az M1-en. Családbarát Magyarország feliratú matricákkal látják el a nagycsaládosok autóvásárlási programja keretében megvásárolt személyautókat - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az üvegházak komoly erőforrást jelentenek a hazai zöldségtermesztésben, a Vidékfejlesztési program és egyéb támogatások révén ez év végéig közel 91 hektár üvegház épül - emelte ki Nagy István agrárminiszter Győrben. A kormányzati támogatással megvalósuló zalaegerszegi Innovációs és Tudásközpont Központ lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetem a gazdasági szereplőkkel a jövőben hatékonyabban tudjon együttműködni - mondta Palkovics László miniszter. Lemondott kolozsvári önkormányzati képviselői mandátumáról Horváth Anna, a város korábbi alpolgármestere, miután két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és politikai jogainak gyakorlásától is eltiltotta a román legfelsőbb bíróság. A mai nappal rendeződött Szlovákiában az úgynevezett himnusztörvénnyel kapcsolatos helyzet - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nem maradhat következmények nélkül a háborúk során elkövetett nemi erőszak - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Osloban. Hollandiában és Nagy-Britanniában tegnap rajtolt az EP-választás. A hollandoknál már este közölték az első becsléseket, amelyből kiderült: nagy meglepetésre a Frans Timmermans-féle, baloldali Munkáspárt futhatott be az első helyen – írja a Magyar Nemzet. Írországban megkezdődtek az európai parlamenti választások, és ezzel együtt önkormányzati választásokat, valamint népszavazást tartanak a szigetországban a válást szabályozó alkotmányos előírásokról. Nacionalistákkal és Európa-ellenesekkel nem lehet a jövőt építeni - mondta Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke Münchenben. Meg kell védeni az Európai Unió alapértékeit, amelyek kívülről és belülről is támadás alatt állnak - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Többen megsebesültek feltehetően egy csomagba rejtett pokolgép felrobbanásának következtében a franciaországi Lyonban - közölték a hatóságok. Egyes hírügynökségek legalább 8, más hírügynökségek legalább 13 sebesültről adtak hírt. Feljelentést tett három személy ellen Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt korrupciós botrányba keveredett, lemondott elnöke - jelentette az APA osztrák hírügynökség. Theresa May brit miniszterelnök bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig várhatóan ő marad a kormányfő. Theresa May brit miniszterelnök lemondása nem változtat az Európai Unió és tagországai által elfogadott, a Brexitről kialakított álláspontján - jelentette ki Mina Andreeva, az Európai Bizottság egyik szóvivője. Angela Merkel német kancellár tisztelettel tudomásul veszi Theresa May brit miniszterelnök lemondását - mondta a német kormány helyettes szóvivője. A Párizs és London közti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta Emmanuel Macron francia államfő, méltatva Theresa May brit miniszterelnök eddigi munkáját, ám hangsúlyozta: az Egyesült Királyságnak világossá kell tennie Brexittel kapcsolatos álláspontját. A Theresa May brit kormányfő utódja sem fog jobb ajánlatot kapni az Európai Uniótól a britek uniós tagságának megszüntetésére - közölte Simon Coveney ír külügyminiszter. Theresa May távozó brit miniszterelnök nem tett semmit Moszkva és London kapcsolatainak javításáért - hangoztatta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Egy migránsokat szállító hajó érte el a dél-olaszországi Lampedusa szigetet, az ANSA olasz hírügynökség értesülései szerint a hajó fedélzetén 57 férfi és 1 nő tartózkodott. Csaknem 300 migránst mentettek ki Líbia partjai előtt a Földközi-tengeren - közölte Ajúb Kaszem, az észak-afrikai állam haditengerészetének szóvivője. Robbanás történt egy mecsetben a délnyugat-pakisztáni Kvetta városában, a merényletben ketten meghaltak és további 28-an megsebesültek - közölték helyi hatóságok. Irán tanúja lesz Donald Trump végének, de Trump sosem fogja látni Irán végét - reagált Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az amerikai elnök egy korábbi bejegyzésére. Tűz pusztított egy középiskolában Indiában legalább 15 diák halálát okozva - közölte Gudzsarát állam rendőrsége. Narendra Modi miniszterelnök hindu nacionalista pártja, az Indiai Néppárt nyerte az indiai parlamenti választásokat. Emberöléssel gyanúsítanak három férfit azzal összefüggésben, hogy eltűnt egy autókereskedő Újpestről több mint két hete - közölte Pál Adrián, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. Az országban csaknem 350 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget. Az érintett folyók a Duna, a Tisza, a Mosoni-Duna, a Szamos és a Kraszna - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Május 27-én, hétfőn újraindul a menetrend szerinti vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron - jelentette be Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Kozák Danuta 200 méteren is a legjobbnak bizonyult, az ugyancsak kajakos Birkás Balázs pedig egyesben és párosban is győzött a legrövidebb távon a kajak-kenusok Szolnokon zajló első válogatóversenyén. Regős Gergely bejutott a férfiak döntőjébe a prágai öttusa világkupán.