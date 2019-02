László Boldizsár és Balázs Zoltán

NOVÁK KATALIN BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL A SVÉD SZOCIÁLIS MINISZTERT A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV KAPCSÁN TETT KIJELENTÉSEI MIATT. ELKAPTÁK A RENDÕRÖK AZT A RABOT, AKI EGY ÕR FEGYVERÉT MEGSZEREZVE MEGSZÖKÖTT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKRÕL. A RAB AUTÓVAL, MAJD GYALOG MENEKÜLT, KÖZBEN LÖVÉSEKET ADOTT LE, VÉGÜL A RENDÕRÖK TÖBBSZÖR MEGLÕTTÉK. A RAB ÁLLAPOTÁT A PÉTERFY KÓRHÁZBAN STABILIZÁLTÁK, JELENLEG AZ INTENZÍV OSZTÁLYON VAN - KÖZÖLTE BODZAY TAMÁS ORVOSIGAZGATÓ-HELYETTES. NEM HIBÁZOTT AZ A BIZTONSÁGI FELÜGYELÕ, AKINEK ELVETTE FEGYVERÉT A RAB A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG ÉRDEKE A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE THAIFÖLDDEL. ÁDER JÁNOS FELAVATTA A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI MILLENÁRIS PARKBAN. MÉREGDRÁGA LUXUSUTAKON, YACHTON MÚLATTÁK AZ IDÕT AZ MSZP-KORMÁNY ALATT MEGGAZDAGODOTT SZEVIÉP-VEZETÕK PESTISRACOK.HU. AZ ÉPÍTÕIPARI CÉG AZÓTA MÁR ELÍTÉLT VEZETÕI KISVÁLLALKOZÓK ÉS CSALÁDOK SZÁZAIT TETTÉK TÖNKRE PESTISRACOK.HU. ORÖ: SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ELNÖKNEK NINCS HELYE A POLITIKÁBAN A GYÛLÖLETKELTÉSRE ALKALMAS MEGNYILATKOZÁSA MIATT. HOLLIK ISTVÁN: TÁJÉKOZTATÓ AKCIÓT INDÍT A KORMÁNY A BEVÁNDORLÁST ÖSZTÖNZÕ BRÜSSZELI TERVEKRÕL. MABISZ: ÉVENTE ÁTLAGOSAN HAT-HÉTEZER LAKÁSTÛZ OKOZTA KÁR TÖRTÉNIK M1. JELENLEG TÖBB MINT 3300 EMBERNEK NYÚJT VÉDELMET A MAGÁNCSÕD MAGYAR NEMZET. NAV: VÁLTOZTAK A KAMATKEDVEZMÉNYBÕL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI. BRONZKORI ÉS ÁRPÁD-KORI LELETEKET TALÁLTAK A RÉGÉSZEK BAJA HATÁRÁBAN. A STANDARD AND POOR'S EGY FOKOZATTAL JAVÍTOTTA A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁG-KÖTELEZETTSÉGEK BESOROLÁSÁT. BRIT VÉDELMI MINISZTER: OROSZORSZÁG KALANDOR POLITIKÁJA VESZÉLYEZTETI EURÓPA BIZTONSÁGÁT - JELENTETTE KI A MÜNCHENI BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIÁN. ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT JELENTETTE BE ÁPRILIS 28-RA SPANYOLORSZÁGBAN PEDRO SÁNCHEZ. A SPANYOL KORMÁNYFÕ AZUTÁN DÖNTÖTT ÍGY, HOGY A PARLAMENT LESZAVAZTA A KABINET IDEI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁT, AMIRE HÚSZ ÉVE NEM VOLT PÉLDA. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDET KI DONALD TRUMP, HOGY MEGÉPÜLHESSEN A FAL A MEXIKÓI HATÁRON. AMERIKAI DEMOKRATA VEZETÕK: TÖRVÉNYTELEN A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSE. ÖT HALOTTJA VAN A CHICAGO MELLETTI AURORA VÁROSKÁBAN ELKÖVETETT LÖVÖLDÖZÉSNEK, MEGHALT AZ ELKÖVETÕ IS. AMERIKAI KÜLÜGY: KATONAI REPÜLÕGÉPPEL SZÁLLÍT SEGÉLYT A VENEZUELAI-KOLUMBIAI HATÁR KOLUMBIAI OLDALÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. VISSZATÉR RÓMÁBA A FRANCIA NAGYKÖVET, AKIT FEBRUÁR 7-ÉN HÍVOTT HAZA KONZULTÁCIÓRA FRANCIAORSZÁG. A NAGYKÖVETET AZÉRT HÍVTÁK VISSZA, MERT OLASZ POLITIKUSOK BÍRÁLTÁK EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖKÖT ÉS POLITIKÁJÁT. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLJÁK LUIGI VENTURA APOSTOLI NUNCIUST, A VATIKÁN FRANCIAORSZÁGI NAGYKÖVETÉT PÁRIZSBAN. ANYA ÉS APA HELYETT SZÜLÕ 1 ÉS SZÜLÕ 2 MEGNEVEZÉST KELL HASZNÁLNI A FRANCIA ISKOLAI DOKUMENTUMOKBAN. ÕRIZETBE VETTÉK NYOLC ALKALMAZOTTJÁT A VALE BRAZIL CÉGNEK A ZAGYTÁROZÓ GÁTSZAKADÁSA MIATT. AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT EGYHETES ISKOLASZÜNETET RENDELTEK EL SZERBIÁBAN AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKBAN. HATVANHAT HOLTTESTET TALÁLTAK A HATÓSÁGOK NIGÉRIA ERÕSZAK SÚJTOTTA KÖZÉPSÕ VIDÉKÉN, KADUNA ÁLLAMBAN JELENTETTE BE A TÉRSÉG KORMÁNYZÓJA. KATASZTRÓFAVÉDÕK: MEGHALT EGY EMBER, AKIT ÉGÕ HÁZBÓL HOZTAK KI A TÛZOLTÓK NAGYSZAKÁCSIBAN. BRFK: MINTEGY EGY KILOGRAMM KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A RENDÕRÖK BUDAPESTEN. ORFK: TÖBB MINT 15 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK EGY GÖDÖLLÕI DÍLERNÉL. FÁNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓJÁVAL, ÉS A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY NÕ NAGYDOROG ÉS PUSZTAHENCSE KÖZÖTT. ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 75-ÖS ÚTON ZALASZENTMIHÁLY ÉS PACSA KÖZÖTT, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. NÉGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY KAMION ÜTKÖZÖTT ÉJJEL AZ M1-ESEN MOSONMAGYARÓVÁRNÁL, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, HÁRMAN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.