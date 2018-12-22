2018. december 22.,
szombat, Zéno napja

Betlehemi vérszerződés: legyen férfi, Monsieur Pindroch!

Hír TV

2018. december 22., szombat 19:21

Hatalmas kacagást okozott gimnáziumi betlehemezésnél pásztorként a ferences gimnazista, Pindroch Csaba. Ekkor látta, hogy az, ahogy ő élvezi a szereplést nagy hatással van az emberekre, és ez a sikerélmény eldöntötte benne, hogy ezzel valamit kezdeni fog.

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