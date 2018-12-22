2018. december 22.,
szombat, Zéno napja

A család a legbelső vágy, míg a zene a legfőbb szenvedély

Hír TV

2018. december 22., szombat 19:17

Kokas Katalin számára a zene és a család élete egészen korai időszakától kéz a kézben jár. Férjem, Kelemen Barnabás padtársam volt szolfézs órákon, és 17 évesen már tudtam, hogy ő lesz a férjem - idézte fel pályája kezdetét Kokas Katalin hegedűművésznő. Az Ikon adásában családjáról és a zenéről egyaránt mesélt. 

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