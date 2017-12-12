2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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Vallásháború

Hír TV

2017. december 12., kedd 13:00

Vallásháború
A halál csókja – a Hamász újabb palesztin felkelésre szólított fel Donald Trump döntését követően.

Civil kurázsi
A civil társadalom ismét nyomás alatt van – ezzel a címmel tartottak konferenciát a Közép-európai Egyetemen.

A Hírvilág december 10-i adása.

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