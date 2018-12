2018. DECEMBER 17., HÉTFÕ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL. A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE. ELTÁVOLÍTOTTÁK AZ MTVA SZÉKHÁZÁBÓL HADHÁZY ÁKOST ÉS SZÉL BERNADETTET A BIZTONSÁGI ÕRÖK. AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG A KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ. LOMNICI HOZZÁTETTE: FELMERÜL A GYANÚ, HOGY TÖRVÉNYSÉRTÉST KÖVETNEK EL A KÖZMÉDIÁBAN TARTÓZKODÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK. PAPP DÁNIEL MTVA-VEZÉRIGAZGATÓ: AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VISSZAÉLTEK HATALMUKKAL. AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN. EGYRE TÖBB POLITIKUS ÉRKEZIK AZ MTVA SZÉKHÁZÁHOZ. A FIDESZ SZERINT EGYRE NYILVÁNVALÓBB, HOGY BÛNÖZÕI KÖRÖK IS RÉSZESEI A SOROS-HÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT UTCAI ZAVARGÁSOKNAK. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A PARLAMENTBEN FOGADTA BINALI YILDIRIM TÖRÖK HÁZELNÖKÖT. A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 200 EZER, A MINIMÁLBÉR 150 EZER FORINT LEHET JÖVÕRE MAGYAR IDÕK. FEBRUÁR 1-JÉTÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGI BANKJEGYEKKEL 2019. OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI MNB. NOVÁK KATALIN: 17 EZER CSALÁD JOGOSULT A GYEREKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁRA, A JUTTATÁS HAVI BRUTTÓ 100 EZER FT LESZ. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A NAV ÉS AZ IPOSZ A KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ISMERETEINEK BÕVÍTÉSÉRE. MÁR 23 EZER ÉVES ÉS MEGYEI E-MATRICÁT ÉRTÉKESÍTETTEK ELÕVÉTELBEN A TAVALY DECEMBERI 19 EZERREL SZEMBEN. ORBÁN VIKTOR JOSEP BORRELL SPANYOL KÜLÜGYMINISZTERT FOGADTA A PARLAMENTBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EGYRE TÖBB ORSZÁG UTASÍTJA EL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT, ÉS A SZÁMUK NÖVEKEDHET. 2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL. MA-HAL: ELEGENDÕ HAL LESZ IDÉN AZ ÜNNEPEKRE, AZ ÁRAK 5-7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A TAVALYIHOZ KÉPEST. EMMI: KORÁBBAN ÉRKEZNEK A DECEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOK. DEC. 20-IG MINDEN ÉRINTETT MEGKAPJA A CSALÁDI PÓTLÉKOT, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁST ÉS A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁST. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA. FORRADALMAKAT AKAR SZÍTANI A NYUGAT A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOKBAN JELENTETTE KI SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. AZ AFRIKÁBAN ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI ERÕK LÉGICSAPÁSBAN MEGÖLTÉK AZ AL-SHABAAB ISZLAMISTA SZERVEZET 62 FEGYVERESÉT. THERESA MAY: HELYREHOZHATATLAN KÁROKAT OKOZNA EGY ESETLEGES ÚJABB NÉPSZAVAZÁS A BREXITRÕL. PHENJAN: ÖRÖKRE MEGGÁTOLHATJA A LESZERELÉST, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJABB SZANKCIÓKAT VEZET BE ÉSZAK-KOREA ELLEN. KANADA FEL AKAR MONDANI EGY SZAÚD-ARÁBIÁVAL KÖTÖTT 15 MILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERVÁSÁRLÁSI SZERZÕDÉST A HASOGDZSI-ÜGY MIATT. BOMBA ROBBANT HAJNALBAN A SZKAJ GÖRÖG TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, DE AZ ANYAGI KÁR JELENTÕS. A MÚLT HETI LÖVÖLDÖZÉS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK A STRASBOURGI KLÉBER TÉREN. PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A KEDDI MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA. PORIG ÉGETTEK EGY TELEPÜLÉST A BOKO HARAM TERRORISTÁI NIGÉRIA ÉSZAKKELETI RÉSZÉN, TÖBB SZÁZAN ELMENEKÜLTEK. MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL. MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE. IDEIGLENESEN MEGNYITJÁK KEDDEN AZ M6-OS KIHAJTÓT AZ M0-S ÉS M6-OS CSOMÓPONTJÁBAN. SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. 3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK. KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.