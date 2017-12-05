Rabszolgaság

POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE.
GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI.
EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN.
PATAKI MÁRTON: AZ EGYÜTT A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON.
ÕSSZEL MÉG 25 MILLIÓS GYORSSEGÉLYT KÉRT, MOST MILLIÓS JUTALMAT OSZTOGAT HARKÁNY; A FÜRDÕVÁROS POLGÁRMESTERE HATHAVI ILLETMÉNYT, 3,3 MILLIÓ FORINTOT KAP.
A MINISZTERI BIZTOS FONTOSNAK TARTJA, HOGY TÁRSADALMI KÖZMEGEGYEZÉSRE BOCSÁSSÁK A 2019 SZEPTEMBERÉBEN ÉLETBE LÉPÕ NEMZETI ALAPTANTERVET.
CSÉPE VALÉRIA: NEM LEHET VÁLTOZÁSOKAT, KORSZERÛSÍTÉST ÚGY BEVEZETNI, HOGY A RÉSZTVEVÕK, ÉRINTETTEK TÖBBSÉGE EZT NEM TEKINTI MAGÁÉNAK.
ORSZÁGOSAN 72 SZÁZALÉKOS AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA - KÖZÖLTE AZ EMMI, A 9600 FÉRÕHELYET KRÍZISIDÕSZAKBAN 1500-ZAL NÖVELIK.
UTOLÉRTE A MINIMÁLBÉR A LÉTMINIMUMOT, AZ ÉRINTETTEK JÖVÕRE MÁR 92 EZER FORINTOT KÖLTHETNEK EL HAVONTA - ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG; A LENGYELEK ÉS A CSEHEK MÉG MINDIG JOBBAN KERESNEK A MAGYAROKNÁL.
FAZEKAS SÁNDOR: KÁRPÁT-MEDENCEI FALUGAZDÁSZ PROGRAM INDUL, A MOSTANI 41-RÕL 100-RA NÕ A FALUGAZDÁSZOK SZÁMA, A HÁLÓZATFEJLESZTÉSRE 400 MILLIÓ FORINT JUT.
BREXIT: A TEGNAPI KUDARC UTÁN MÁR HOLNAP FOLYTATÓDHATNAK A KILÉPÉSI TÁRGYALÁSOK, A BRIT MINISZTERELNÖK VISSZATÉR BRÜSSZELBE.
A BRIT JAVASLAT SZERINT ÉSZAK-ÍRORSZÁG SPECIÁLIS KERESKEDELMI ÖVEZETKÉNT MÛKÖDNE, A ÍR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA VISZONT EZT NEM FOGADJA EL.
BARCELONÁBAN TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY A LEGNÉPSZERÛBB ELSZAKADÁSPÁRTI SZERVEZET ELNÖKÉT NEM ENGEDIK SZABADON, ÍGY NEM INDULHAT A VÁLASZTÁSON.
VISSZAVONTA AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT A BRÜSSZELBEN TARTÓZKODÓ CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖK ÉS LEVÁLTOTT KORMÁNYÁNAK NÉGY TAGJA ELLEN A SPANYOL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG.
NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁT TARTOTTAK NÉMETORSZÁGBAN A HAMBURGI G20-CSÚCSON TÖRTÉNT ZAVARGÁSOK MIATT, A RENDÕRÖK 24 LAKÁST ÉS SZÉLSÕBALOLDALI TALÁLKOZÓHELYET KUTATTAK ÁT.
HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN A RENDÕRSÉGI MIKROBUSZBÓL MIHEIL SZAAKASVILIT, AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK ELINDULT AZ UKRÁN PARLAMENT ÉPÜLETE FELÉ.
SZAAKASVILI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT, AZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE; HIVATALOSAN BÛNSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A POLITIKUST.
JÖVÕRE TÁVOZIK BAJORORSZÁG KORMÁNYFÕI POSZTJÁRÓL ORBÁN VIKTOR EGYIK LEGFÕBB SZÖVETSÉGESE, HORST SEEHOFER. UTÓDJA A NÁLA IS KONZERVATÍVABB MARKUS SÖDER LEHET.
AZ OSZTRÁK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG SZERINT A TILALOM DISZKRIMINATÍV, EZÉRT AZ AZONOS NEMÛEK 2019-TÕL TÖRVÉNYESEN HÁZASSÁGRA LÉPHETNEK AUSZTRIÁBAN.
HALOTTAI IS VANNAK A TÉLI ÁRVIZEKNEK ALBÁNIÁBAN, 7 EZER CSALÁDOT KELLETT KITELEPÍTENI ÉS TÖBB MINT 10 EZER CSALÁD OTTHONÁBAN NINCS ÁRAM.
MOSZKVÁBAN MEGNEVEZTÉK A KÜLFÖLDI ÜGYNÖKNEK MINÕSÍTETT TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖKET, A 9 MÉDIUM KÖZÖTT VAN AZ AMERIKA HANGJA ÉS A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ.
A FRANCIA ÉS A TÖRÖK ELNÖK IS INTI DONALD TRUMPOT ATTÓL, HOGY EGYOLDALÚAN ELISMERJE JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT BBC.
EMMANUEL MACRON: A VITATOTT STÁTUSZÚ VÁROS HELYZETÉT IZRAEL ÉS A PALESZTIN HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSNAK KELL ELDÖNTENIE.
AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA JÓVÁHAGYTA TRUMP ELNÖK LEGUTÓBBI RENDELETÉT, MISZERINT CSÁD, IRÁN, LÍBIA, SZOMÁLIA, SZÍRIA ÉS JEMEN ÁLLAMPOLGÁRAINAK MEGTILTHATJÁK A BEUTAZÁST AZ USA-BA.
AGYONLÕTTÉK CLEVELANDBEN AZ ÜDVHADSEREG EGYIK ADOMÁNYGYÛJTÕJÉT,A 27 ÉVES GYILKOS 5 MILLIÓ DOLLÁR ÓVADÉK FEJÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHET.
VÉGEZTEK AZ AL-KAIDA EGYIK MAGAS RANGÚ VEZETÕJÉVEL AFGANISZTÁNBAN, OMAR HETAB AZ AMERIKAI ÉS AFGÁN ERÕK LÉGICSAPÁSAIBAN VESZTETTE ÉLETÉT.
MEGHALT ALI ABDULLAH SZÁLEH VOLT JEMENI ELNÖK A HÚSZI LÁZADÓKKAL VÍVOTT HARCOKBAN, SZANAÁBAN - JELENTETTE AZ AL-ARABÍJA PÁNARAB HÍRTELEVÍZIÓ.
A HARCOK IDEIGLENES BESZÜNTETÉSÉT KÉRTE A FELEKTÕL AZ ENSZ JEMENI HUMANITÁRIUS KOORDINÁTORA.
GYILKOSSÁG TÖRTÉNT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA SZEGED FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, A CSENGELEI PIHENÕHELYNÉL; A RENDÕRSÉG KÉSÕBBRE ÍGÉRT TÁJÉKOZTATÁST.
VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN.
ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TISZAJENÕ ÉS TISZABÖG KÖZÖTT, A JÁRMÛ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT, A MENTÕK KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
HAMIS KINCSTÁRJEGYET AKART BEVÁLTANI AZ EGYIK SALGÓTARJÁNI POSTÁN EGY 31 ÉVES FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL FOLYTATJÁK AZ ELJÁRÁST ELLENE.
VÁDAT EMELTEK EGY AUTÓLOPÁSRA SZAKOSODOTT BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLEN, A 3 FÉRFI MEGRENDELÉSRE BONTOTTA AZ AUTÓKAT CEGLÉD KÖRNYÉKÉN.