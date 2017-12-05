2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Rabszolgaság

Hír TV

2017. december 5., kedd 13:30

Rabszolgaság
Volt olyan migráns Afrikában, akit ötször adtak el.

Propagandazsurnalisztika
A külföldi bértollnokok a jövőben hivatalosan is ügynöknek számítanak.

Hidroakusztikus anomália
A gyanú szerint robbanás történhetett az „argentin Kurszkon”.

A Hírvilág december 3-i adása.

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