2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Jeruzsálem

Hír TV

2017. december 19., kedd 13:30

Jeruzsálem – három világvallás és két politikai-etnikai világ határterületén fekszik, felosztása mégsem lehetséges. Donald Trump Jeruzsálem státusára vonatkozó bejelentése óriási politikai vihart kavart. Adásunkban párhuzamos interjút láthatnak Izrael és a Palesztin Hatóság budapesti nagykövetével.

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