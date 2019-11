Hírvilág: Viorica Dancila lesz Klaus Iohannis államfő ellenfele a romániai elnökválasztás második fordulójában

Lovas és fáklyás felvonulással emlékezett Horthy Miklós száz évvel ezelőtti, 1919. november 16-i, fővárosi bevonulására a Mi Hazánk Mozgalom Budapesten. Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke a megemlékezésen Horthy Miklós egykori beszédére utalva azt mondta, Budapest az októberi önkormányzati választásokon újra vörös rongyokba öltözött. Churchill és Sztálin szövetségéhez hasonlította a baloldali pártok és a Jobbik összefogását a DK frakciószóvivője. Gréczy Zsolt ezt arra a kérdésre reagálva mondta, hogy miközben elítélik a Horthy Miklós emléke mellett tüntető Mi Hazánkat, hogyan támogathatják Budai Lóránt Jobbikos képviselőt, aki több ízben is Szálasi és Hitler idézeteket posztolt közösségi oldalán. Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője szerint bármilyen összefogás elfogadható, ami a Fidesz leváltását szolgálja. Az MSZP támogatja Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezését a szabad városok szövetségének megteremtésére, és minden eszközével hozzájárul az ellenzéki együttműködéshez – mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke. A Momentum az új SZDSZ, durva külföldi befolyással és nyíltan nemzetellenes politikával - mondta a Fidesz frakciószóvivője, aki szerint szégyen és gyalázat, amit a Momentum a magyar nemzet ellen művel. Halász János példaként említette, hogy a Momentum Erdélyben nem a magyar, hanem a román pártoknak kampányolt, ahogy a Felvidéken is inkább a szlovák pártok mellett álltak ki, Brüsszelben pedig támadják a magyar érdekeket. Bármely nyugati baloldali vagy jobboldali kormánypárt bármelyik választáson megirigyelné azt az eredményt, amelyet a Fidesz ért el az október 13-i önkormányzati választáson - jelentette ki Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP fölényesen megnyerte a választást, a kormánypártok 1,8 millió szavazatot kaptak, míg a katyvaszkoalícióba összeálló ellenzék összesen csak 1,3 milliót. Dömötör Csaba szerint Budapesten olyan emberek kerültek fontos pozíciókba, akikről az egykori Napkelte műsor vendéglistája jut eszünkbe, újra itt vannak, és jól emlékszünk, mit tettek Budapesttel. Kihátráltak a baloldali pártok Horváth Csaba mögül. Zugló szocialista polgármestere ki akarta bővíteni a kerület parkolási rendszerét, a politikus az üzletet ugyanazzal a céggel akarta nyélbe ütni, amely eddig több százmilliós kárt okozott Zuglónak. A DK közleményben állt ki az előterjesztés ellen, a Momentum kerületi alpolgármestere pedig azt mondta a Hír Tv Informátor című műsorának: ameddig Kupper András neve felmerül a zuglói fizetős parkolás mögött, addig ők nem támogatják a bővítést. A nyugdíjasoknak kézbesített rezsiutalványok mintegy 60 százalékát váltották be a postákon eddig csaknem 14 milliárd forint összértékben. Több mint száz ember gyűlt össze délelőtt a Normafán, ahol az ellenzéki pártok szerveztek tüntetést a fakivágások ellen. Az önkormányzat ugyanis parkolót tervez a kirándulóhely közelébe, amelyhez az eredeti tervek szerint 220 fát kellett volna kivágni. Több ezer migráns torlódott fel Bosznia-Hercegovinában, de a számuk akár több tízezerre is nőhet a jövőben - közölte Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. A német rendőrség a napokban letartóztatott egy fiatalokból álló migránsbandát, akik Ulm városában megerőszakoltak egy 14 éves lányt – a hatóságok a pontos származásukat nem árulták el, mivel a Bild szerint „ez az információ nem releváns a nyomozásban”. Könnygázzal és vízágyúkkal oszlatott a párizsi rendőrség a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából megrendezett - rendbontásba torkolló - megmozduláson. Foreign Policy: Donald Trump amerikai elnök 8 milliárd dollárt kért Japántól az amerikai katonák állomásoztatásáért. Két rakétát lőttek ki gázai palesztin szélsőségesek Izraelre, de mindkettőt megsemmisítette a Vaskupola légvédelmi rendszer - válaszul az izraeli hadsereg újabb légicsapásokat mért a Gázai övezet északi részére. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja színeiben megválasztott harminc polgármestert mozdított el hivatalából a török kormány a márciusi helyhatósági választások óta. Tizennégy ember meghalt az északkelet-szíriai Báb városában egy pokolgépes merényletben - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű emigráns szervezet. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant fel a Bagdad központjában lévő Tahrír tér közelében, ahol hetek óta zajlanak a kormányellenes tüntetések – 6 tüntető meghalt, mintegy 30 megsebesült. Két ügyészt megöltek, két társukat pedig megsebesítették fegyveres támadók Afganisztánban. A polgári lakosság elleni erőszak beszüntetésére szólította fel a bolíviai hadsereget és a rendőrséget Evo Morales lemondatott elnök, miután öt híve meghalt és ötven megsebesült Cochabamba városában, ahol összetűztek a rendőrökkel. Tüntettek több iráni városban, miután bejelentették, hogy jelentősen emelkedik a benzin ára. Szív- és érrendszeri problémák miatt kórházba vitték Aleksandar Vucic szerb elnököt - sajtóinformációk szerint állapota stabil. Támadás érte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető caracasi pártközpontját röviddel a hivatalban lévő Nicolás Maduro elnökkel szembeni nagyszabású tüntetés előtt. A kínai hadsereg Hongkongban állomásozó katonái is segítettek a héten lezajlott tüntetések nyomán keletkezett törmelékek eltakarításában. Lezuhant egy ultrakönnyű repülőgép a csehországi Litomerice település mellett, a pilóta meghalt - közölte Lukas Marvan, a cseh tűzoltóság szóvivője. Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van életben Velencében, ahol vasárnap az ár ismét teljesen víz alá temetheti a szigeteket. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő testvérpárt vett őrizetbe a rendőrség a fővárosban - a két férfinál másfél kilogramm kábítószert találtak. 187 millió forintnyi készpénzt ásott el kertjében egy biatorbágyi drogkereskedő - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Holtan találtak egy 65 éves nőt Ózdon - a rendőrség bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított. Férfi kézilabda BL: A Telekom Veszprém 31:25-re legyőzte a vendég fehérorosz Meskov Breszt csapatát. Női kézilabda NB I: A Szombathely csapata 32:26-os győzelmet aratott a vendég Mosonmagyaróvár együttese felett Répcelakon. Hajmási Éva és Osváth Richárd is ezüstérmes szerzett az amszterdami kerekesszékes vívó világkupa-versenyen.