Hírvilág: Választások lesznek Olaszországban?

Betegsége miatt nem indul újra Miskolcon a polgármesterségért Kriza Ákos, aki a Fidesz-KDNP színeiben második ciklusát tölti a város élén. A kormánypártok jelöltje a posztra Alakszai Zoltán, aki jelenleg Miskolc jegyzője. Az LMP is aggályosnak tartja az ellenzéki összefogást Csepelen. Korábban a Momentum jelezte, hogy felbontják a megállapodást, mert egy elítélt MSZP-s került a lista második helyére. Ötvenmillió forintot költ a szocialista vezetésű XIX. kerület közterületi reklámokra, miközben a helyi, fogyatékossággal élőket segítő civil szervezetek programjait nem támogatták az idei költségvetés tárgyalásakor. Az LMP az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének friss jelentés alapján arra szólítja fel a kormányt, hogy támogassa az éghajlatbarát mezőgazdasági technológiákat, alakítsa át az agrártámogatási rendszert és növelje a hazai zöldfelületeket. Egyre több támogatást és segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Tovább emelkedik a gyógyászati segédeszközök támogatása, jövőre már 73,8 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Másfélszer többen igényelték júliusban a Diákhitel1-et, mint egy évvel korábban. Idén az első fél évben több mint a kétszeresére nőtt az egymillió forint négyzetméterár felett értékesített ingatlanok száma az előző év azonos időszakához képest - közölte a Duna House. Nem egységes a magyarországi elektromosautó-töltők piaca, ahány hálózat, annyi szokás, és bár sok helyen ingyenes a szolgáltatás, egyre több üzemeltető cég vezet be tarifát, elsősorban a nagyobb teljesítményű állomásain - írja a Népszava. Az uniós átlagot meghaladó, tíz százalékos növekedés várható az év végéig az idegenforgalomban, amely a gazdaság húzóágazata - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Miniszterelnökség: meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását. A demográfiai helyzet javításához a gyermekvállalás útjában álló akadályok lebontásán túl mentalitásváltásra is szükség van- erről Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszélt Gyergyószentmiklóson. Ismét a bukaresti kormány székháza elé vonultak a szabadságukra hazaérkezett, külföldön dolgozó román vendégmunkások, akikhez a hazai jobbkép ellenzék hívei is csatlakoztak. A tüntetők a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását és a Viorica Dancila vezette szociálliberális kormány távozását követelik. Őrizetbe vette a rendőrség egy moszkvai tiltakozó megmozdulás előtt Ljubov Szobol orosz politikust, Alekszij Navalnij ismert ellenzéki politikus szövetségesét. Lövöldözés volt a norvég főváros, Oslo közelében egy mecsetben, egy ember megsebesült, egy gyanúsítottat a hatóságok őrizetbe vettek. Robbanás történt egy koppenhágai rendőrőrsön, nincsenek sebesültek. Mielőbb választásokat kell tartani Olaszországban - hangsúlyozta az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini leszögezte: elfogadhatatlan lenne bármilyen kísérlet arra, hogy új olasz kormánykoalíció lépjen a mostani helyébe. 80 menekültet és bevándorlót emelt fedélzetére az előző napi 85 után az Ocean Viking hajó, miközben a Open Arms segélyszervezet Máltával és Olaszországgal áll vitában 121 bevándorló partra szállítása ügyében. Fokozott biztonsági feltételek mellett folytatják augusztus 19-től a párizsi Notre-Dame székesegyház helyreállítási munkáit, amelyeket a munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt függesztettek fel. Öngyilkosságot követett el manhattani börtöncellájában Jeffrey Epstein, az emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával előzetes letartóztatásban lévő amerikai milliárdos. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető rövidesen folytatni kívánja a tárgyalásokat országa atomprogramjáról az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával - állította Donald Trump amerikai elnök Kim levelére hivatkozva. Az El Pasó-i tömegmészárlás elkövetője azt vallotta, kifejezetten mexikóiakat akart megölni. Az ENSZ líbiai missziójának két tagjával végzett egy autóba rejtett pokolgép az ország keleti részén lévő Bengáziban, a merényletben további tíz ember, köztük egy gyermek megsebesült. Felrobbant egy üzemanyag-szállító tartálykocsi Tanzániában, hatvan ember meghalt, és közel hetvenen megsérültek. Tizenöt labdarúgó sérült meg villámcsapásban Németország déli részén. Lecsapott Kína keleti partvidékére a Lekima tájfun, földcsuszamlást is okozott, amelyben tizenhárom ember meghalt és tizenhat eltűnt. Tornádó tombolt Luxemburg délnyugati részén. Tizennégyre emelkedett a sérültek száma. Sárlavina temetett maga alá egy mianmari falut, a mentőalakulatok eddig 34 holttestet találtak az épületek romjai alatt, több mint nyolcvan ember eltűnt. Letartóztattak két holland fiatalt, akik a gyanú szerint marihuánát és MDMA tartalmú tablettákat értékesítettek a budapesti Sziget fesztiválon. Több mint nyolcvan tűzoltó dolgozik a királyszentistváni hulladéklerakóban délután keletkezett tűz oltásán - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Ingyen ad ásványvizet utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon a hőségriasztás ideje alatt. Hétfőtől két sávra szűkül a közlekedés a Rákóczi úton az Erzsébet híd felé a Főtáv által végzett fővárosi hőgyűrű távhővezeték-építési és -bővítési munkái miatt, Budapesten. Szombat éjjel 23 órától vasárnap 3 óráig informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így az értékesítési szolgáltatások ebben az időpontban átmenetileg nem lesznek elérhetők – közölte a NÚSZ Zrt. Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arannyal, Jakabos Zsuzsanna ezüsttel és bronzzal zárta szereplését az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának utolsó napján. Demeter Bence a hetedik lett a Bath-ban zajló öttusa Európa-bajnokság hagyományos versenyében, ezzel olimpiai kvótát szerzett. A Mezőkövesd 2:1-re nyert az újonc Kaposvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában. Lucz Dóra nyerte a szétlövést női kajak egyes 200 méteren Csipes Tamarával szemben Szolnokon. Babos Tímea és Anett Kontaveit szettelőnyről kikapott, így búcsúzott a torontói keménypályás női tenisztorna párosversenyében.