Hírvilág: Megbüntetnék azokat a tagállamokat, amelyek nem fogadnak be illegális bevándorlókat

A polgári-nemzeti-konzervatív szavazók mozgósítását nevezte a három hét múlva esedékes önkormányzati választások előtti legfőbb feladatnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzéki pártok a kormány megdöntését tűzték ki célul az önkormányzati választásokon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Gondola idei hajóútjának megnyitóján. Gulyás Gergely kiemelte: az a kérdés, hogy hogyan tudnak majd segíteni azoknak a településeknek, amelyek vezetői nem hajlandók együttműködni a kormánnyal. A kormánnyal való közös építkezés, gyarapodás vagy az ellenzék kínálta háborúskodás, gyűlölet, harc között választhatnak az emberek október 13-án – közölte Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke Szegeden. Karácsony Gergely alkalmatlansága csődbe vitte Zuglót, ha pedig valaki kerületi polgármesternek ennyire alkalmatlan és megbízhatatlan, az főpolgármesternek is az lenne - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője. A zuglói önkormányzat ledolgozta az adósságát 2014 óta, és több fejlesztést is elindított – reagált a XIV. kerületi önkormányzat a Fidesz budapesti szóvivőjének kijelentésére. Az ellenzék olyan alkalmatlan jelölteket állított az önkormányzati választáson, akiknek nem a településük érdeke az első, hanem céljuk a kormánnyal szembeni hídfőállások kiépítése és a bevándorláspárti erők hatalomba segítése - közölte a Fidelitas. A választópolgárok a lakóhely típusától függően két vagy három szavazólapon adhatják le szavazataikat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek októberi választásán. Az autómentes nap nem arra szolgál, hogy kirekesszék az autókat a forgalomból, a kezdeményezés célja sokkal inkább az, hogy a közlekedési eszközök tudatos választására ösztönözze a lakosságot - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A kormány nyitott minden, az egészségügyet és az orvosokat érintő témában a párbeszédre. Közös célunk az orvosok megbecsülésének további növelése - mondta a kormány nevében dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár. A béremelés mellett az egészségügy közfinanszírozásának növelését követelte több száz orvos a Magyar Orvosi Kamara budapesti nagygyűlésén, amelyet Elhalt ígéretek nyomában - párbeszéd a döntéshozókkal címmel hívott össze az érdekképviselet. Biztosítanunk kell, hogy a felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják bontakoztatni a tehetségüket és meg tudják élni a kíváncsiságukat az oktatási rendszerben - mondta Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár. Átadták a 2019-es Junior Prima díjat tíz tehetséges 30 év alatti művésznek a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Budapesten. Nagyon magas, mintegy 80 százalékos a továbbfoglalkoztatási arány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban részt vevők körében, sokan komoly karriert futottak be - mondta Orbán Balázs államtitkár az M1-en. Az egykori recski rabok és hozzátartozóik, barátaik létükkel tesznek tanúságot arról, hogy a szabadság a nemzet közös kincse - jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az illegális bevándorlók kötelező kvóta szerinti elosztását akarják ráerőltetni olyan országokra, ahol a lakosság többsége elutasítja azt - emelte ki Berzi Gergely, a Századvég külügyi igazgatója az M1-en. Magyarországon az elmúlt években kidolgoztak egy politika- és államelméleti modellt, felépítették a kereszténydemokrata államot - mondta Orbán Viktor a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján. Magyarország készen áll, hogy ahol tud, ott segítséget nyújtson Olaszországnak, így ha végre elszánja magát, hogy a határokat megvédi, segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Rómában. A visegrádi országok migrációs politikáját bírálta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Rómában, a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke benyújtotta az államfőjelölti iratait a bukaresti Központi Választási Irodához. Ma 265 migráns érkezett Máltára, akiket a szigetország kutatás és mentési övezetében találtak meg a helyi hatóságok - tudatta a máltai haderő. Több mint száz menedékkérő érte el péntek este az Olaszországhoz tartozó Lampedusa partjait - jelentette a RAI olasz közszolgálati csatorna. A rendőrség könnygázt vetett be Hongkongban a kormányellenes tüntetők ellen, akik a 15. hete folyó tiltakozások során a különleges közigazgatású város Tuen Mun negyedében gyújtópalackokkal támadtak rájuk. Földrengés rázta meg Durres albániai kikötővárost és Tiranát, a fővárost, mintegy félszázan könnyebben megsérültek, anyagi károk keletkeztek, és sokan pánikba esve az utcákra és a parkokba menekültek. Szalmonella-gyanúval 54 gyereket kezelnek debreceni kórházakban. A tömeges megbetegedés okainak tisztázása folyamatban van. Újabb akciót tartottak a rendőrök az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében Budapesten. Ezen a hétvégén 6:30-tól 15:30-ig egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Margit hidat és Petőfi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. A Telekom Veszprém házigazdaként 37:31-re kikapott a német THW Kiel csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A Csonka Zsófia, Egri Viktória, Major Veronika összetételű csapat bronzérmet nyert 25 méter női sportpisztolyban a Bolognában zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban is aranyérmes lett az országos evezős bajnokságon, a Velencei-tavon. Major Veronika ezüstérmet nyert női 25 méter sportpisztolyban a bolognai olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Veréb István vigaszágon folytathatja szereplését a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon a szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájában. A Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla összeállítású magyar női párbajtőrcsapat bronzérmet nyert a kerekesszékes vívók világbajnokságán, a dél-koreai Cshongdzsuban. Faldum Gábor a legjobb magyarként hatodik lett a triatlonosok világkupa-sorozatán, a kínai Vejhajban.