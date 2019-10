Hírvilág: Győzött a Néppárt az osztrák választáson

Fidesz: Megsértette a kampány szabályait Karácsony Gergely Óbudán. A Vörösvári úton egy piac közepén szóróanyagaikat osztogatták az ellenzéki képviselők, akikhez később a zuglói polgármester is csatlakozott. A Sétáló Budapest képviselői az elmúlt 30 év alternatíváját kínálják, mert a Fidesz és a Nemzeti Együttműködés Rendszere csak ellenzékével együtt bukhat meg - jelentette ki Puzsér Róbert Budapesten. Végső búcsút vettek Szekó József mohácsi polgármestertől. Négymilliárd forint vissza nem térítendő támogatással egészíti ki az állam a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. megújuló energia alapú hőtermelésre, valamint a távhőrendszer korszerűsítésére és bővítésére irányuló projektjét. A kormány célja a családközpontú gyermekvédelem kialakítása és erősítése - jelentette ki Fülöp Attila, a szociális ügyekért felelős államtitkár, Mátészalkán. Sportparkot és rekortán futópályát adott át Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerben. A magyar cégek az egészségipar területén kiemelkedő eredményeket érhetnek el - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a Szegedi Tudományegyetem világszínvonalú műtőjének átadásán. A Gazdaságvédelmi Akcióterv hét adós pontjából már négy hatályba is lépett. A kisvállalati adó mértékének, valamint a szálláshely áfájának csökkentése 2020. január 1-től könnyít majd a vállalkozások terhein - mondta Izer Norbert államtitkár. A migránskvóta a tagállamokat és a városokat fenyegeti - jelentette a Fidesz-frakciószóvivője. Halász János kiemelte: jövő kedden már az uniós belügyminiszterek elé terjesztik a máltai kvótamegállapodást, ezzel sürgetve a tagállamok részvételét. A kormánypárti politikus szerint a kvóta „újra az asztalon van, és valós veszély”. A román kormányválság miatt akadt el az Európai Bizottság felállítása; a megválasztott elnök, Ursula von der Leyen a bukaresti helyzet lecsengésére vár - írja a Magyar Nemzet. A napilap megkeresésére a bizottság nem erősítette meg, de nem is cáfolta a híresztelést, hogy hazánk elveszítheti a bővítési és szomszédságpolitikai tárcát. Kövér László szerint Székelyföldnek és a székelységnek történelmi kárpótlás jár Budapestről és Bukarestből egyaránt. Az Országgyűlés elnöke erről a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ felújított épületének avatóünnepségén beszélt. A Közös Agrárpolitika jövőjének alakítása, valamint erdészeti kérdések voltak a főbb témák a Visegrádi Együttműködés agrárminisztereinek Bulgáriával, Horvátországgal, Szlovéniával és Romániával kibővített prágai találkozásán. Szerbia ismét megnyitotta piacát a magyar friss sertéshús előtt - közölte az Agrárminisztérium. Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz Romániában. A balesetben 10-en meghaltak, heten megsérültek. Az északkelet-olaszországi Trieszt városában gyásznapot hirdettek a helyi idegenrendészet épületében történt tűzharc után, amelyben két rendőr meghalt, egy harmadik megsebesült pénteken. A 2016-os EU-török menekültügyi egyezmény reformját követeli a görög kormányfő, hogy felgyorsíthassák a menedékkérelmi eljárásokat. A három éve hatályba lépett megállapodás értelmében az Európai Unió visszatoloncolhatja Törökországba azokat, akik illegálisan léptek be területére török földről, és elutasították menedékkérelmüket a görög égei-tengeri szigeteken működő központokban. Németország érdekét szolgálja a stabil EU-török menekültügyi egyezmény és az uniós külső határokon lévő államok támogatása - jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban. A párizsi rendőr-főkapitányságon négy áldozatot követelő késes ámokfutó az iszlám radikális nézeteit vallhatta és a szalafista mozgalommal állt kapcsolatban - mondta Jean-Francois Ricard, a francia terrorelhárítási ügyészség vezetője. Csakis azok kaphatnak bevándorló-vízumot az Egyesült Államokba, akik igazolják, hogy képesek kifizetni az egészségügyi ellátásukat - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Idézést küldtek a Fehér Háznak a Donald Trump elleni alkotmányos vádemeléshez szükséges vizsgálatokat folytató képviselőházi bizottságok az amerikai elnök és az ukrán államfő nagy vihart kavaró júliusi telefonbeszélgetése ügyében. Iránban a hatóságok több hónap után szabadon engedtek két, kémkedéssel vádolt ausztrál bloggert. Ezzel egy időben Ausztráliában elengedtek egy 13 hónapja fogva tartott iráni diákot. Legalább nyolcan meghaltak, tizenheten megsebesültek a kormányellenes tüntetések ötödik napján az iraki fővárosban, Bagdadban. Teljesen leállt a tömegközlekedés Hong Kongban és bezártak az üzletek is a kormányellenes tüntetések miatt. Két versenyző szakadékba zuhant és meghalt a romániai Királykő-maratonon. A szervezők a hegyi versenyt berekesztették. Csak a svájci bíróságon tervezett kártérítési per áldozatonként háromszázezer euróba - azaz mintegy százmillió forintba kerülhet a Viking Sigyn szállodahajót üzemeltető cégóriásnak - írja a Magyar Nemzet. Fának csapódott egy személyautó a Mosonmagyaróvárt Máriakálnokkal összekötő úton, a balesetben két ember meghalt. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több pontján is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó NB I: Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1:2; Paksi FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:1; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia 1:1; Kisvárda - ZTE 3:3 Női kosárlabda NB I: ZTE Női Kosárlabda Klub - Uni Győr MÉLY-ÚT 80:71; Sopron Basket - VBW CEKK Cegléd 90:45; PEAC-Pécs - TFSE-MTK 84:94; Vasas Akadémia -Atomerőmű KSC Szekszárd 59:75 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Atomerőmű SE 88:83; Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK 76:82; Szolnoki Olaj KK - Jászberényi KSE 89:75 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Mezőkövesdi KC 40:19; FTC-HungaroControl - Orosházi FKSE-Linamar 39:27; SBS-Eger - Budakalász 22:21; Dabasi KC - HE-DO B. Braun Gyöngyös 24:31; Sport36-Komló - Grundfos Tatabánya KC 20:24 Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. Férfi kézilabda EHF Kupa: Dobrogea Sud Constanta (román) - Csurgói KK 22:24 Férfi vízilabda ob 1: UVSE - Tatabánya 11:9; Szegedi VE - PVSK-Mecsek Fűszért 6:7; Debreceni VSE - FTC-Telekom Waterpolo 9:20 Mindhárom magyar rövidpályás gyorskorcsolyaváltó dobogós Sanghajban. Női kézilabda NB I: Érd HC - Siófok KC 27:21 Rivasz-Tóth Norbert 83,42 méterrel országos csúcsot ért el a gerelyhajítás selejtezőjében a dohai atlétikai világbajnokságon. Kozák Luca elődöntőbe jutott, Kerekes Gréta kiesett 100 m gáton a dohai atlétikai világbajnokságon. Férfi röplabda NB I: DEAC - Pénzügyőr SE 0:3