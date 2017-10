Véleményszabadság

Az amerikai ügyvivő úgy látja, Magyarországon szűkül a sajtószabadság. A magyar kormány szerint ez valótlan állítás.

Rendszerváltás

A régi politikusokból kiábrándultak, de más választási lehetőségük nincs a cseheknek. A miniszterelnök várhatóan egy elitista milliárdos lesz, aki a milliárdos elit ellen harcol.

Függetlenség

A katalánok ki is kiáltották a függetlenséget meg nem is, a spanyolok vissza is vonták a katalán autonómiát meg nem is. Az EU mindenesetre nem akar új államot Európában.

A Hírvilág október 22-ei adása