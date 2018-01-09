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Demokratikus autokrácia

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2018. január 9., kedd 08:41, frissítve: kedd 08:49

Az idén labdarúgó-világbajnokságot és elnökválasztást tartanak Oroszországban. Az egyiknek már tudjuk a győztesét, a másiknak még nem. Vlagyimir Putyin az autokrácia új fajtáját vezette be, amelyet a választások folyamatos megnyerésével lehet fenntartani. Ezt hívják „demokratikus autokráciának”.

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