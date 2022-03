Zúzda öt hónapon át: újabb nemzetközi fellépőket jelentett be a Budapest Park

Megosztás itt:

A 2003-ban Floridában alakult A Day To Remember egyik kuriózuma, hogy a legkülönfélébb stílusok határait feszegetve vegyítik a rockot, a punkot, a hardcore-t, a metált, és mindezt egy popos ízzel fűszerezik. Nem kötnek kompromisszumokat, így a szcéna egyik legismertebb underground zenekarává nőtték ki magukat, dalaik közel egymilliárd lejátszással bírnak a különböző streaming felületeken, útjukat pedig teltházas aréna koncertek fémjelzik. 2016-os Bad Vibrations című lemezük a Billboard Top 200-as listáján a második helyen debütált. Tavaly jelent meg legutóbbi albumuk You’re Welcome címmel, ami egy hosszú munka gyümölcse: a lemezt még 2018-ban kezdték el írni, majd a pandémia alatt tökéletesítették azt - ráadásul újdonság, hogy társproducerként Colin “DOC” Brittaint (5 Seconds of Summer, All Time Low) is bevonták. Jeremy McKinnon frontember a következőképp nyilatkozott:

“A zenekar minden egyes megjelenéssel nőtt egy kicsit. Az, hogy itt vagyunk most öten egy olyan helyzetben, ahol a határ még mindig a csillagos ég, az leírhatatlan érzés. Rengeteg dolgon mentünk keresztül együtt: kibaszott Walmart parkolókban aludtunk és a mosdóban fürödtünk, most meg ezreknek zenélünk. Egyszerűen szerencsésnek érezzük magunkat.

A stílusokon átívelő, folyamatosan megújuló és rajongói bázisát lemezről lemezre egyre csak növelő A Day To Remember sokszínűségét mutatja, hogy jelentettek már meg közösen dalt például a világhírű DJ, Marshmello közreműködésében, míg legutóbbi Re-Entry című dalukban a nemrégiben a rákból kigyógyult Blink 182 énekes, Mark Hoppus hallható. A floridai csapat tehát mindenképpen változatos, de elsősorban a rockból és metálból merítő műsorral áll 2022. június 19-én a Budapest Park színpadára.

Szintén a Park kemény zenés felhozatalát erősíti a Three Days Grace, akik nagysikerű, 2019-es első magyarországi koncertjük után térnek vissza a koncerthelyszínre. A csapat 2003 óta a hard rock szcéna egyik kiemelkedő formációja, akik folyamatosan rekordokat döntögetnek, miközben sorra foglalják el helyüket a slágerlistákon. Első nagylemezük 2003-ban jelent meg, ami azonnal platina minősítést ért el Amerikában, illetve a Billboard 200-as listáján is előkelő helyen szerepelt. Bár magasra tették a lécet debütálásukkal, innen csak felfelé vezetett az út - legutóbb 2018-ban jelentkeztek úgy nagylemezzel, amiről az Infra-Red című kislemez a 14. listavezető daluk a Billboard Mainstream Rock Songs listáján, ezzel egy több mint két évtizedes rekordot megdöntve. Ráadásul ha mindez nem lenne elég, tavaly megjelent So Called című dalukkal újból meghódították a Billboard listáját, amire a csapat így reagált:

“16 évesen egy hűvös pajtában próbáltunk Kanadában - ha akkor azt mondtad volna nekünk, hogy lesz 16 olyan számunk, ami Észak-Amerikában vezeti a slágerlistákat, akkor valószínűleg őrültnek hívtunk volna, és kidobtunk volna az istállóból.”

A Three Days Grace ráadásul nemrég jelentette be új stúdióanyagát: az Explosions május 16-án jelenik meg. A lassan két évtizedre töretlen sikernek örvendő zenekar tehát megannyi number 1. rockslágerrel és újdonságokkal tér vissza 2022. szeptember 30-án a Budapest Parkba.

