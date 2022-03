Zimány Linda elvesztette a vagyonát

Megosztás itt:

Az orosz–ukrán háború következményeként egyik napról a másikra dőlt be a Magyarországon működő Sberbank. Zimány Lindára is dermesztően hatottak a történtek, amit a Facebookon a privát oldalán osztott meg a barátaival. A doktori címet viselő celeb éppen Miamiban tartózkodik, ott érte váratlanul a hír, hogy nem fér hozzá a pénzéhez. A bankkártyáit egyik napról a másikra letiltották, a szerdai posztja szerint 48 órája egyetlen fillérje sem maradt. Bár a Betétbiztosítási Alap (ez a bankok biztosítója) 10 napon belül 100 ezer euróig kifizet minden ügyfelet, akinek a jelenlegi árfolyam szerint közel 38 millió forintnál több pénze volt, az elvesztette a vagyonát. Linda természetesen nem mondta meg, hogy pontosan milyen összeget bukott, de a posztjából áradó elkeseredés és kilátástalanság arra utal, hogy ennél nagyobb vagyona lehetett. A híresség azt írta, hogy az egész élete munkája veszett most oda, és bár ezt jelenleg sokként éli meg, igyekszik összeszedni magát, és újra építeni mindent, amit most elvesztett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Széfét akarja Miló Viki

Nem Linda az egyetlen, aki felvállalja, hogy ez történt vele, Miló Viki is hoppon maradt. A bokszoló a napokban a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést azzal kapcsolatban, hogy nem fér hozzá a Sberbankban lévő széféhez.

– Napok óta zárva van a bankfiók és senki nem tudja nekem megmondani, hogyan jutok hozzá a széfem tartalmához. A számlámon csak egy kisebb összeg van, a széfben viszont fontos iratokat is tárolok, amiket nem tudom, mikor és hogyan kaphatok vissza. Az ügyvédemet kértem meg, hogy segítsen, jelenleg is azon dolgozik, hogy hozzáférhessek a papírjaimhoz – mondta a Borsnak Viki.

Borsonline

hirdetés

hirdetés