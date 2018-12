Zebrafutás, malacfarok érintéssel

Balassagyarmaton a hagyományos futás mellett idén egy különleges rendezvénnyel is készültek szilveszter napján. A Nógrád megyei településen most zebrafutásra is lehetett nevezni, ahol az győzött, aki a gyalogátjárón egy zöld alatt a legtöbbször tudott átfutni.

Hír TV 28 éves hagyomány a pezsgőfutás