Zárd a nyarat a Balaton Piknik Fesztiválon!

Korábban a Gömbkilátó adott otthont a rendezvénynek, amely tökéletes díszlete volt a fesztiválnak a gyönyörű panorámával és a balatoni naplementékkel. A járványidőszak ideje alatt egyszer tudták a szervezők újra éltrehívni a fesztivált a balatonvilágosi Club Aligában ebben az évben pedig a Siófoki Plázs lesz majd az esemény helyszíne. A főszezont hátrahagyva így a piknikezőké lehet a Balaton a két napos minifesztivál ideje alatt és együtt zárhatjuk a nyarat.

Izgalmas elektronikus zenei kínálat

A Balaton Pikniken egyaránt jelen vannak a lassabb, finomabb elektronikus zenei műfajok, a tech house, a minimal, az electro-pop, a deep house és a downtempo is. Így nappal tökéletes helyszínt kínál a lazuláshoz a Balaton partján, éjszaka pedig a legjobb nyárzáró bulik helyszínévé alakul át. Idén is olyan nagy nevekkel készültek a fesztivál szervezői, min a GusGus, akik élő produkcióval készülnek, a vidám trópusi hangulatot idéző, francia duó, Polo & Pan, Acid Arab, vagy a Magyarországon első alkalommal fellépő Vintage Culture. A fiatal ausztrál deep house DJ, Sonny Fodera szintén első alkalommal lép fel Magyarországon, csakúgy, mint az ifjú chicagoi house DJ, John Summit. Természetesen a hazai elektronikus zenei élet képviselői is jelen lesznek: Peter Makto, Metha, Gregory S, Secret Factory, Indigo Theory, James Cole és még nagyon sokan mások!

A fesztivál teljes programja itt megtekinthető: https://balatonpiknik.hu/#programok

Teljesebb VIP élmény

A fesztivál különlegessége, hogy idén több típusú VIP jegy elérhető a résztvevők számára. A normál VIP jegyekkel a színpadi produkciók egy teraszról követhetőek és tökéletes helyszínt nyújt a délutántól hajnalig tartó partinak, kényelmes boxok és kanapék biztosítanak megfelelő helyet a pihenéshez, miközben a balatoni naplementében gyönyörködhetünk. Külön bárok, koktélpultok, mosdók gondoskodnak a VIP vendégek kényelméről. A POOL ACCESS VIP jegyek 12 órától érvényesek a medencés warm up partiba, ahol a hazai dj-k felelnek azért, hogy mindenki megfelelő hangulatban vágjon neki a nyárzáró bulinak. Ez a jegy ugyanakkor a VIP szolgáltatások teljes körét is tartalmazza, amit azt jelenti, hogy 12:30-tól jóga, 15:00 órától pedig gasztro workshopok várják a VIP vendégeket. Utóbbin pezsgő- és pálinkakóstolás, valamint kistermelői falatok kerülnek majd az előtérbe.

4 színpadosra nőtt az idei Piknik

Bár a Piknik központi helyszíne továbbra is a Nagyszínpad marad, ahol egészen délutántól késő estig játszanak a legnagyobb nevek, de 23:00 órától a homokos küzdőtér is tánctérré változik, és a csillagos ég alatt tombolhatjuk végig az AfterPartyt-t.

A VIP vendégek számára pedig a koncertek után a VIP Clubban folytatódhat az éjszaka, medencével és egy kényelmes lounge nyújtotta pihenési lehetőséggel. Vagyis idén az első óráktól a medence partján a Pool Party várja a piknikezőket, késő délutántól egész éjszaka pedig a Balaton Stage, a Piknik Stage és a Club válnak a buli gócpontjává.

A Balaton Piknik nem csupán egy lehetőség együtt zárni a nyarat, de egy életérzés a Balaton nyújtotta varázslatos környezetben, a legjobb elektronikus koncertekkel és előadókkal, 48 órán keresztül a nyarat ünnepelve. A melankólikus, lágyabb zenei élményektől egészen a féktelen partikig mindenkinek lehetőséget biztosít, hogy a maga módján búcsúztassa el a nyarat és annak legjobb pillanatait. A kiegészítő programok pedig csak még különlegesebbé teszik ezt az élményt. A MOL Lounge biztosít helyszínt a gasztronómiai workshopoknak, ahol a résztvevők ital klasszikusokat párosíthatnak ínyenc falatokkal, mindezt neves séfek és minőségi ital cégek márkanagyköveteivel. Aki pedig még szívesen sportolna vagy töltené aktív pihenéssel az időt vizi játékokban és sportprogramokban vehet részt, supozhat vagy a jógaórák valamelyikéhez kapcsolódhat.

A Plázs tehát szeptember 9 és 10. között a nyár ünnepéhez méltóan a Piknik színeibe öltözik, hogy egy varázslatos és izgalmas környezetben koccintsunk az utolsó meleg napok zárásaként.

“Elérkeztünk a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat záróakkordjához, rengeteg eseményen vagyunk túl, melyeken több százezren vettek részt és szórakoztak a Balaton régióban. Ezzel véget ér a rendezvénysorozat és a következő időszakot arra szánjuk, hogy értékeljük az évet, és ezek alapján megtervezzük a jövő évi eseményeinket a Balatonnál ”- mondta Fülöp Zoltán, a Pikniket szervező VOLT Produkció vezetője.

„Nagyon örülök, hogy idén is a nyaram része lehetett a Balaton. Már most nosztalgiával gondolok a nyári hónapokra. Szerencsére a nagy fesztiválok is a régi helyükön, a régóta várt hangulattal vártak minket és adtak okot egy-egy kirándulásra. Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL Nagyon Balaton keretein belül 2022-ben olyan új és változatos programlehetőségeket is kínálhattunk, melyek között minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. Mindenkit arra bíztatok, hogy zárásként a Balatoni Pikniket se hagyja ki. Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak a sok munkát, találkozzunk a Balatonon - jövőre is!” - mondta Pantl Péter, MOL-csoport kommunikációs igazgatója.

A napijegyek már 9900 forinttól-tól elérhetőek, illetve 2 napos bérlet 15 990, VIP jegyek pedig 14 900 vagy POOL access VIP jegyek 17900 forintos áron vásárolhatóak. A Pool VIP jeggyel érkező piknikezők már 12 órától birtokba vehetik a fesztivált, normál jeggyel vagy VIP jeggyel 17 órától lehet belépni.